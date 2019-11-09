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Гороскоп на 9 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 09.11.19
Просмотров: 79
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 9 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 9 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 9 ноября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 9.11.2019 - 13, 14 лунный день.
Луна в знаке зодиака 9.11.2019 - Луна в Овне.


Гороскоп на 9 ноября 2019 Овен
Одна голова хорошо, а две - лучше. Вспомните об этом, когда сегодня вам предстоит срочно выдвинуть какое-нибудь новое и оригинальное предложение. Вам тяжело сразу войти в нужный темп работы, тогда как, попросив совета у коллеги, вы сумеете вдвоём придумать нечто весьма впечатляющее.

Гороскоп на неделю с 4 ноября по 10 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 9 ноября 2019 Телец
Постарайтесь сегодня как можно быстрее выполнить все самые скучные и сложные дела и оставить как можно больше времени на то, что вам действительно интересно. Только этом случае вы впоследствии сможете смело заявить о том, что день этот был прожит совершенно не зря.

Гороскоп на 9 ноября 2019 Близнецы
Вы привыкли во всем и всегда быть первым, однако сегодня не стоит бежать впереди паровоза лишь затем, чтобы потом в одиночку насладиться сладостным мигом победы. Ваша удача сегодня зависит в большей степени от того, как вы умеете договариваться и ладить с людьми.

Гороскоп на 9 ноября 2019 Рак
Сегодня вам предстоит провести день, который не будет иметь ничего общего с вашей непосредственной трудовой деятельностью. Даже если вы очень захотите, вы не найдете ни минутки на то, чтобы сосредоточиться на делах вашей фирмы. Может быть, и не стоит тогда?..

Гороскоп на 9 ноября 2019 Лев
Если начальник вам благоволит, не стоит отказываться от его внимания к вам и противопоставлять себя ему, придерживаясь точки зрения вашего коллектива. Он может расценить это как неблагодарность уже с вашей стороны. Старайтесь вести себя так, чтобы никого не обидеть: ни шефа, ни сослуживцев.

Гороскоп на 9 ноября 2019 Дева
Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.

Гороскоп на 9 ноября 2019 Весы
Новые и весьма полезные проекты остановятся в своем развитии исключительно по причине отсутствия связи, или недостаточной ее интенсивности. Озаботьтесь решением этой задачи.

Гороскоп на 9 ноября 2019 Скорпион
Проявите терпимость, или постарайтесь тщательно скрывать свои истинные чувства по отношению к человеку, с которым вам предстоит общаться сегодня. Обнаружив их, вы лишь создадите себе лишние проблемы.

Гороскоп на 9 ноября 2019 Стрелец
Постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько несдержанны в эмоциональном отношении, так что, желая сохранить приемлемые отношения с окружающим миром, лучше пользоваться услугами бумаги или электронной почты, на худой конец - телефона.

Гороскоп на 9 ноября 2019 Козерог
Сегодня вас ожидает достаточно странный день. В первой половине - одна тишь да гладь, а вот во второй срочные дела посыплются просто, как из рога изобилия. Причём в независимости от того, справитесь вы с ними, или они останутся в состоянии недоделанности, вам всё равно будет чем гордиться.

Гороскоп на 9 ноября 2019 Водолей
Благоприятный день для заключения сделок. Даже у самых рискованных есть шанс оказаться успешными, хотя понапрасну рисковать все же не следует. Просто максимум работы по делам подобного рода следует выполнить именно сегодня.

Гороскоп на 9 ноября 2019 Рыбы
Настает не самый подходящий период для мыслей о расширении частного бизнеса, так что отложите накопленные средства на этой цели в дальний ящик стола, их вы сможете вложить в ваше предприятие чуть позднее. А вот если вы работаете по найму, и, кроме того, показали себя с лучшей стороны, радуйтесь: вас ожидает повышение.

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