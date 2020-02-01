Гороскоп на 1 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Считайте, что это день празднования новых начинаний, однако будьте осторожны, поскольку возможны трения в некоторых ключевых областях жизни. А еще это день достаточно прямолинейной честности, которая бросает вызов существующему положению вещей.



Гороскоп на 1 февраля для Овнов

Вы можете поймать себя на внутренней готовности попробовать что-то новое и рискованное. Это день, чтобы понять, как тратить деньги и делать это разумно. Не игнорируйте интуицию, но также прислушивайтесь к банальной логике.







Гороскоп на 1 февраля для Тельцов

Сегодня у вас романтическое настроение, и оно заразительно. Спланируйте выходные так, чтобы получить максимум позитивных эмоций и впечатлений. Главное, не сидите дома!



Гороскоп на 1 февраля для Близнецов

Потратьте время, чтобы сделать паузу и задать себе уточняющие вопросы, если вы чувствуете растерянность и непонимание. Разберитесь в своих мыслях и определите плюсы и минусы сложившейся ситуации.



Гороскоп на 1 февраля для Раков

Вы, вероятно, будете ощущать себя более эмоционально и в то же время энергично. Попробуйте воплотить в жизнь то, что вы запланировали ранее на этой неделе, но так и не удосужились этого сделать.



Гороскоп на 1 февраля для Львов

Хотя вы, возможно, застряли в рутине, ваша любовь к риску и приключениям возьмёт верх над вами. Это отличный день, чтобы составить планы путешествий или придумать себе новые развлечения.



Гороскоп на 1 февраля для Дев

Сегодняшний день идеально подходит для домашних дел и общения с друзьями и семьей. Избегайте взрывоопасных ситуаций и следите за тем, что вы говорите, чтобы не спровоцировать разногласия и противоречия.



Гороскоп на 1 февраля для Весов

Это прекрасный день, чтобы сосредоточиться на любви и гармонии. Вы можете подумать о том, куда еще применить свои силы, например, на работе или в новом хобби, которое вас давно привлекало.



Гороскоп на 1 февраля для Скорпионов

Если вы попытаетесь взять на себя слишком много всего сразу, вы можете довольно быстро выгореть. Сегодняшняя энергия вызовет у вас желание активно действовать, но вам лучше отложить все дела на начало следующей недели.



Гороскоп на 1 февраля для Стрельцов

Это день, чтобы проверить свой уровень счастья и удовлетворения жизнью. Подумайте о том, что не приносит вам радости и оптимизма, и начните устранять эти факторы из своей жизни, заменяя их более вдохновляющей деятельностью.









Гороскоп на 1 февраля для Козерогов

Ваша уверенность возрастает сегодня, однако не гоните лошадей. У вас может возникнуть соблазн пойти коротким путём, поскольку энергия дня требует ускорения, но пусть ваш здравый смысл всё же возобладает.



Гороскоп на 1 февраля для Водолеев

Смело говорите, что думаете, и не стесняйтесь этого, даже если вам хочется отсидеться незаметно в сторонке. Сегодня день вашего самовыражения, активного общения и просто отдыха с близкими людьми.



Гороскоп на 1 февраля для Рыб

Сегодня у Рыб день несколько тревожной энергии. Сдерживайте себя, поскольку есть риск импульсивных действий, высказываний и даже покупок. Вы и сами можете не заметить, как наломаете дров.



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