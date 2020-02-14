Гороскоп на 14 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 14 февраля – период убывающей Луны. Звезды советуют одним махом разобраться с немалым количеством отложенных до лучших времен дел. В таком случае у вас появится время для близких.



Овны

Настройтесь на человека, с которым вам предстоит общение. Говорите с ним о том, что ему интересно, и вы будете способны понимать его без слов. Это изменит к лучшему ваши отношения.







Тельцы

Сегодня вы предпочитаете раскрепоститься и отдохнуть в своих уютных четырех стенах. Причем не исключено, что вы развернете там яркую творческую деятельность.



Близнецы

Не перенапрягайтесь и бережливо расходуйте свои силы и деньги. Бить баклуши вы можете с пользой для вашего душевного самочувствия, но кошелек этим можно наполнить лишь в очень редких случаях.



Раки

Постарайтесь не терять чувства реальности. Помните, что грань между готовностью пойти на риск и опасной самонадеянностью очень тонка.



Львы

Совместное времяпрепровождение с окружающими должно пойти вам только на пользу. Ведь сейчас от вас исходит исключительная гармония, что подкупает людей и вызывает их расположение.



Девы

Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат. При ближайшем рассмотрении он может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель.



Весы

Сегодня с вами могут обойтись достаточно резко. Однако если вы решитесь дать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют.



Скорпионы

Знание сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.



Стрельцы

День подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать. Придется потерпеть.









Козероги

Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что необходимо выполнить в ближайшее время. Не отказывайте окружающим в помощи, но и не позволяйте собой манипулировать.



Водолеи

Вы попали в светлую полосу жизни. Покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в не столь счастливые времена.



Рыбы

Сегодня вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса. А напрасно, менять пока ничего не следует.



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