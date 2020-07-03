Гороскоп на 3 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 03 июл 2020 | 09:16

Сегодня, 3 июля – период растущей Луны. Звезды советуют не забывать о командной работе. На переднем плане должна стоять не сиюминутная личная выгода, а групповой успех.



Овны

Сегодня вы предпочитаете раскрепоститься и отдохнуть в своих уютных четырех стенах. Причем не исключено, что вы развернете там яркую творческую деятельность.







Тельцы

Если рядом будет любимый человек, он в полной мере оценит вашу естественность, раскованность и желание наслаждаться каждой минутой. Не надо стесняться этого порыва!



Близнецы

Успеете все запланированное и незапланированное. Но этому стоит посвятить лишь первую половину дня. Во вторую лучше заниматься созиданием, нарисовав картину или приготовив кулинарный шедевр.



Раки

Люди нуждаются в вас. Стоит быть более коммуникабельными и отзывчивыми, чтобы найти новых друзей. Но не распахивайте душу.



Львы

В этот день вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям. Это может обернуться для вас не слишком хорошо.



Девы

Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению с ними хотя бы на время.



Весы

Не задумывайтесь о чем-то лишнем. Эти мысли лишь отвлекут вас от выполнения основных обязанностей и настроят на неподобающе лиричный лад.



Скорпионы

Вы будете увлечены домашними хлопотами и общением с друзьями. Однако не забудьте позаботиться о своем здоровье. Витамины и зарядка помогут вам в этом деле.



Стрельцы

Вы находитесь на пороге новых свершений. Не сдавайтесь и не бойтесь сделать завершающий шаг.









Козероги

Во второй половине дня инициатива перейдет в ваши руки. От вас требуется лишь правильно воспользоваться подарком судьбы, демонстрируя последовательность действий и надежность слов.



Водолеи

В данное время вы - самый лучший друг самому себе. Не злитесь понапрасну и не давайте себя в обиду.



Рыбы

Несмотря на то, что разумом вы понимаете, как следует действовать, негативные эмоции перечеркнут все ваши планы. Постарайтесь не идти на поводу у своих чувств.





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