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Гороскоп на 19 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 19.02.20
Просмотров: 115
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 19 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 19 февраля – фаза убывающей Луны. Звезды советуют поддерживать приподнятое настроение и постараться «держать» мысли и намерения добрыми. Нельзя производить действия, направленные даже на малейшее разрушение.

Овны
Судьба будет испытывать вас на прочность. Вы преодолеете многие препятствия, если не будете обращать внимания на сплетни и слухи.

Тельцы
Сегодня вас будет беспокоить проявление нечистоплотности в делах и грязноватая манера выражаться. Общество порой будет бухтеть, но в целом останется благодарно за ваши усилия.

Близнецы
Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.

Раки
Такое качество как нерешительность вам не слишком присуще, но, всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.

Львы
День может принести исполнение заветных желаний, связанных с взаимоотношениями.  Любимый человек готов угадывать ваши желания и тут же их исполнять.

Девы
В этот день вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям. Это может обернуться для вас не слишком хорошо.

Весы
Устройте маленький романтический вечер. Дело того стоит хотя бы по той причине, что это будет приятно отнюдь не только вам, но и вашей драгоценной половинке.

Скорпионы
Сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно, так что и не пытайтесь.

Стрельцы
У вас могут возникнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь.

Козероги
Огромное количество мелких накладок может случиться этим утром. Будьте сдержаннее, терпимее, постарайтесь выслушивать людей, не перебивая их.

Водолеи
Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.

Рыбы
За последнее время вы столько работали, что пора сделать небольшой перекур и насладиться отдыхом. Не проводите день дома, берите под мышку свою вторую половинку и вперед, в народ.


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