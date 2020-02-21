Гороскоп на 21 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 21 февраля – фаза убывающей Луны. Звезды предвещают воцарение вокруг атмосферы гармонии и созидания. В это время можно проводить дела, требующие активности в общении и коммуникабельности.



Овны

Сейчас во всем стоит придерживаться золотой середины. Лучше не рваться на первый план, а управлять ситуацией, оставаясь в тени.







Тельцы

Все, что нужно знать, вы знаете сами; что понадобится сверх - найдете, где узнать. Основная задача на день - не испугаться скорости перемен.



Близнецы

Сегодня вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя, обнародованные одновременно, они не вызовут должного эффекта.



Раки

Полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.



Львы

Сегодня вы будете центром всеобщего благосклонного внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами будут подшучивать - это не со зла.



Девы

Сейчас идет очень удачное время. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Старайтесь больше времени проводить с близкими, от общения с которыми вы получите дополнительный заряд положительных эмоций.



Весы

Сегодня звезды во всех сферах в жизни — в том числе и в любви — зададут вам заряд твердости, решительности и уверенности в себе. Вы наконец-то сможете взять инициативу в свои руки и сделать те шаги в своих отношениях, которые уже давно назрели.



Скорпионы

Не задумывайтесь о чем-то лишнем. Эти мысли лишь отвлекут вас от выполнения основных обязанностей и настроят на неподобающе лиричный лад.



Стрельцы

Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе устроить. Сегодня вам понадобится очень холодная голова.









Козероги

Вы находитесь на пороге новых свершений. Не сдавайтесь и не бойтесь сделать завершающий шаг.



Водолеи

Сегодня вам будет трудно принять любое решение и взять на себя ответственность за результат. Несмотря на это, сделайте три важных вещи: встряхнитесь и возьмите себя в руки - забудьте о сомнениях, действуйте.



Рыбы

Сегодня вы будете большим оригиналом, что, как ни странно, не будет вызывать в окружающих неприятия. Ваша изобретательность даже заслужит похвалы.



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