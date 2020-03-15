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Гороскоп на 15 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 15.03.20
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Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 15 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 15 марта – фаза убывающей Луны. По заветам звезд упорядоченность и дисциплина - два ключевых слова этого дня. Вы почувствуете себя в своей тарелке, лишь построив окружающих и заставив их ходить по струнке.

Овны
Если вы так и будете сидеть и ждать, пока дары жизни посыпятся на вас, как из рога изобилия, вы рискуете так ничего и не дождаться. Начинайте шевелиться - нынче неплохой день для старта.



Тельцы
Сейчас есть возможность рискнуть всем, чтобы подняться по карьерной лестнице. Делать ли серьезный шаг в жизни – решать вам, но долго тянуть с этим вопросом нельзя.

Близнецы
Вы найдете внутренний покой, который давно искали. С его помощью вы будете излучать уверенность и целостность.

Раки
Сегодня вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано, главное, чтобы оно не вошло в привычку.

Львы
Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, у кого еще нет второй половинки, имеют все шансы познакомиться с ней именно в этот период.

Девы
Сегодня вы будете выгодно отличаться повышенной интеллектуальной активностью. Приятным дополнением к этому станет умение адекватно оценить свои способности и компенсировать недостатки.

Весы
Перед вами появится возможность для реализации личного творческого потенциала. Привнесите элементы новизны в любое дело, за которое беретесь — это касается работы, личных отношений и других сфер жизни.

Скорпионы
Постарайтесь не волноваться по пустякам. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус.  

Стрельцы
День благоприятный для наведения порядка. Вы успеете сделать много полезного, если возьмете инициативу в свои руки.



Козероги
Сейчас недоброжелатели могут пренебрежительно относиться к вашим заслугам. Не позволяйте себя обижать и давайте отпор недругам.

Водолеи
Сейчас у вас будет наблюдаться состояние рассеянности, которое не позволит выполнять дела в привычном ритме. Рассчитывайте силы, иначе исправлять ошибки придется очень долго.

Рыбы
Сегодня вам противопоказана поспешность в принятии решений. Иначе возможны досадные недоразумения с окружающими.



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