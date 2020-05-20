Гороскоп на 20 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 20 мая – период убывающей Луны. Звезды советуют уделить время активному отдыху. Также не стоит сопротивляться творческим порывам и встречам со старыми друзьями.



Овны

Дела, которые намечаете на этот день, должны пройти успешно. Можно позволить себе даже определенную долю риска, не опасаясь серьезных последствий.







Тельцы

Перед тем как решиться на крупную сделку, необходимо исключить всякий риск. Сегодня вы можете потерять все сразу.



Близнецы

День символизирует сбывшиеся мечты. Все, что запланируете, будете иметь в своем багаже. Благоприятны контакты, накопление информации, торговые сделки, проектирование новых дел.



Раки

Вас ждут некоторые изменения. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго.



Львы

Вы превзойдете себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит этот день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми.



Девы

Вставая утром с постели, вы даже не можете предположить, какие изменения произойдут в жизни. Этот день может оказаться поворотным.



Весы

Сегодня вам придется постоянно находиться в центре внимания. Это придаст сил и уверенности в себе, а также заметно поднимет настроение.



Скорпионы

Будьте готовы к трудностям, которые могут возникнуть на вашем профессиональном пути. Доверьтесь своим навыкам и опыту.



Стрельцы

Старайтесь избавляться в мыслях, словах и поступках от шаблонов. И тогда подарок судьбы окажется впечатляющим.









Козероги

Несмотря на все провалы и мелкие уколы судьбы, количество счастливых событий будет намного больше. Предусмотрите все неприятные сюрпризы и заранее к ним подготовьтесь.



Водолеи

Звезды рекомендуют не реагировать на критику и спокойнее относиться к словам других, даже если вам кажется, что с вами поступают предельно несправедливо. Направьте энергию на созидание и творчество.



Рыбы

Организаторские способности достигнут огромных высот. Ваш статус лидера будет виден издалека, побуждая окружающих следовать за ним.





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