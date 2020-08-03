Гороскоп на 3 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 03 авг 2020 | 08:58

Сегодня, 3 августа, звезды советуют прислушаться к себе и не бояться принимать решения. Общее настроение этого дня довольно позитивное. До настоящего подъема энтузиазма далеко, и всё же сегодня сознание открывается для новых идей, и чем смелее они будут, тем с большим интересом к ним отнесутся. Гороскоп говорит о высокой эмоциональности, свойственной в этот день абсолютно всем знакам Зодиака. Сегодня вы можете быть подвержены частой смене настроений, ощущать легкую нервозность, повышенное беспокойство по пустякам, так что постарайтесь не поддаваться общей тенденции.



Овны

Этот день подходит для возвращения долгов, исполнения обещаний и принятия важных решений. Звезды вам благоволят. Сегодняшние результаты сильно помогут в дальнейших делах.







Тельцы

Звезды советуют вам прислушаться к мнению близких. Возможно, они уберегут вас от поспешных решений, ошибок и опрометчивого поступка. Кроме того, ваши близкие дадут вам тот совет, в котором вы так отчаянно нуждались. Только услышьте его.



Близнецы

Не бойтесь быть лидером. Покажите окружению свое умение руководить, анализировать и принимать решения, следуя интуиции и логике. Ваши близкие и коллеги оценят ваше стремление.



Раки

Этот день принесет вам массу удовольствий, поскольку у вас будет получаться все. Сегодня настала ваша минуты славы. Однако не стоит принимать всеобщую любовь и восхищение за обыденность. Нужно их заслужить.



Львы

Сегодня идеальный день для времяпрепровождений с вашей второй половинкой. Порадуйте подарком, сюрпризом, вниманием. Возможно, вашему партнеру этого и как раз не хватает.



Девы

Посвятите этот день вашей семье. Разговоры, внимание и даже приятное чаепитие в кругу родственников порадуют ваших близких и вас самих.



Весы

Не время сдавать свои позиции. Вы уверенно двигаетесь к своей цели, придерживайтесь этого направления. Однако не забывайте и поблагодарить себя за успехи.



Скорпионы

Отбросьте все свои сомнения. Вы на правильном пути, не позволяйте внешним факторам влиять на вашу уверенность и силы. Вам стоит показать свое упрямство и двигаться только вперед.









Стрельцы

Вам нужно сохранять самообладание. Чрезмерная эмоциональность принесет вред только вам. Также стоит понять, что некоторые события никак нельзя предугадать. Тем не менее, время покажет, что это было только на пользу.



Козероги

Вам предстоит тяжелый день. Однако после него все ваши страхи отойдут в сторону, а ваши подозрения не подтвердятся. Трудность дня принесет вам облегчение.



Водолеи

В суете дней не стоит забывать про свое здоровье. Напомните себе, что отдых бывает необходим не только для организма, но и для души. Побалуйте себя.



Рыбы

Сегодня вас ожидает романтический день. Эмоции и чувства захлестнут вас с головой. Дайте им проявиться. Однако не стоит забывать и про осторожность.

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