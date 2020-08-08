Гороскоп на 8 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 08 авг 2020 | 08:30

Сегодня, 8 августа, астрологи предсказывают весьма плодотворный день, который будет богат на различные приятные сюрпризы.



Овны

Постарайтесь оградиться от мыслей и людей, которые могут принести волнения и дискомфорт. Больше времени уделяйте себе и делам, которые вам по душе.







Тельцы

Звезды не советуют Тельцу соблазняться на головокружительные идеи коллег и друзей. Старайтесь быть рассудительным и прислушиваться к интуиции, тогда не наделаете ошибок.



Близнецы

День символизирует внутреннюю свободу, движение вперед. Последнее время вы топтались на месте, теперь пора решиться стать свободными, независимыми, сменить обстановку, партнера - все что захотите.



Раки

Для вас идет благополучный период, который внесет свои яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры.



Львы

У Льва появится шанс уволиться с одной работы и устроиться на другую, более престижную и интересную. Только займитесь урегулированием всех вопросов днем, чтобы вечером уже чувствовать себя спокойно и уверенно.



Девы

В любви Девы могут ощутить груз одиночества. Близкие люди способны перекладывать свои проблемы на ваши плечи.



Весы

Сейчас ваш энергетический потенциал не слишком высок. Старайтесь правильно питаться, высыпайтесь и больше времени проводите на свежем воздухе, в компании приятных людей.



Скорпионы

У Скорпиона получится реализовать все, что он задумал. Хочется поехать за границу на отдых? Запросто. Вы можете купить путевки со значительной скидкой.



Стрельцы

Этот день сложится весьма благоприятно для большинства Стрельцов прежде всего потому, что будет поступать нужная информация о новых кармических путях и эффективных будущих действиях.









Козероги

Не имейте дел с людьми, которые придут с предложениями заработать нечестным путем. Авантюрные мероприятия принесут вам результат, абсолютно противоположный ожидаемому.



Водолеи

В этот день Водолей наконец-то получит деньги за работу, которую выполнил еще пару месяцев назад. Благоприятно пройдут мероприятия, направленные на укрепления здоровья, а так же хирургические и косметические операции.



Рыбы

Поддержка и разумный совет близкого человека помогут вам почувствовать уверенность в себе. Эти дни подходят для общения только с проверенными людьми.





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