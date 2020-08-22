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Гороскоп на 22 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 22 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 22 авг 2020 | 10:41

Сегодня, 22 августа, звезды предупреждают о целом вихре закрученных и малопонятных событий, которые могут вас коснуться.

Овны
Овен будет очень доволен своим финансовым положением. Во-первых, вы получите прибыль за сделанный ранее проект. Во-вторых, вам вернут давние долги.



Тельцы
Тельцы должны приготовиться к тому, что, раскрывая душу, им придется открыть и кошелек, а может быть, пожертвовать и собственной системой ценностей.

Близнецы
Звезды советуют в этот день вести себя потише. Отложите старые дела на потом и не планируйте ничего нового. Напряженный жизненный ритм пока не для вас.

Раки
Чем добросовестнее Рак подойдет к своей основной работе, тем быстрее добьется успеха. Не желательно завязывать любовные связи, особенно, если у вас уже есть избранник.

Львы
День подходит для активного общения, поездок, коммерческих инициатив. Вечерние часы принесут напряжение в любовную сферу.

Девы
Больше времени уделите работе с информацией. Придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить мир в отношениях со старшими родственниками.

Весы
Звезды предсказывают Весам недоброжелателей, которых они обнаружат среди близкого окружения. Вы ужасно расстроитесь, когда узнаете о кознях и сплетнях со стороны друзей.

Скорпионы
Возможно, сегодня Скорпионам захочется расслабиться и отдохнуть. Сны могут оставить в душе неприятный след.

Стрельцы
Обуздайте эмоции и действуйте по заранее продуманному плану. Иначе будет велика вероятность рабочих конфликтов с начальством или подчиненными.



Козероги
У Козерога появится немало препятствий на пути к достижению цели. Крупные покупки лучше отменить, а вот мелким ремонтом и домашними делами следует заняться незамедлительно.

Водолеи
Близкие люди будут оказывать огромное влияние на проявление личности Водолея. Они могут создавать дискомфорт и невозможность отвлечься от постоянных бытовых проблем.

Рыбы
Даже если в данное время вы будете чем-то недовольны, не спешите рубить сплеча. Этим вы не разрешите свои проблемы, а только усугубите их.

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