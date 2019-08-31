Гороскоп на 31 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.

Фаза Луны 31 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 31.08.2019 - 1-2 лунный день.

Луна в знаке зодиака 31.08.2019 - Луна в Деве.





Гороскоп на 31 августа 2019 Овен

Сегодня смело можете просить у вашего начальника прибавки к зарплате, продвижения по службе и даже звездочку с неба. Однако для того, чтобы просьбы эти возымели должный эффект и повлекла за собой желанные последствия, звезды рекомендуют тщательно продумать речь, мимику и даже одежду, чтобы не ошибиться в мелочах.

Сегодня все вас будет отвлекать от вашей непосредственной трудовой деятельности: птички за окном, интересный человек в ICQ, ароматный запах кофе из соседнего кабинета. Сосредоточьтесь на работе: чем быстрее вы с ней покончите, тем лучше будет и для вас,и для вашей компании.Сегодня вам стоит вести себя на работе так, как это советуют делать умные книги по психологии, маркетингу, менеджменту и другим не менее важным наукам. Для солидности можете обложиться соответствующими книжками. Вас оценят.Сегодня у вас могут возникнуть недоразумения во время общения с начальством. Постарайтесь их преодолеть. Помните о том, что шеф – тоже живой человек со своими пристрастиями, желаниями и мечтами. И, главное, слабостями, на которые вы можете рассчитывать в этот день.Сегодня у вас может создаться впечатление, что вас кто-то сглазил, ибо все дела как на подбор будут заканчиваться неудачами или промахами. Поэтому на всякий случай, ничего ответственного и важного не планируйте, занимайтесь мелкими рутинными поручениями, которые и провалить не страшно.Не проецируйте семейные проблемы на работу: вы лишь усугубите ситуацию, и тогда на службе вы тоже только и будете делать, что пытаться найти выход из семейного конфликта. Оставьте эти проблемы для дома, а пока займитесь своими делами, они помогут вам отвлечься.Сегодня вы найдете причину ряда ваших проблем. Останется пустяк — разобраться, что теперь с нею делать. Можете это занятие с чистой совестью отложить — для одно дня вполне хватит одного подвига.Сегодня вашим партнерам срочно захочется обсудить с вами какие-то детали сотрудничества. Постарайтесь сделать это как можно быстрее и оперативнее, однако не торопитесь излишне: чем менее ответственно вы подойдете к вопросу, тем дольше вам придется его решать.Сегодня вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.Сегодня не так важна будет новость, как то, как она была получена. Можете не обращать большого внимания на устные сообщения, но все, что передается с помощью письма, стоит принять к сведению.

Гороскоп на 31 августа 2019 Водолей

Возможно вы просто не понимаете, что происходит, потому и действия ваши не имеют большого успеха. Протрите глаза, прочистите уши - вдруг поможет, и вы, наконец, сможете адекватно воспринять ситуацию..



Гороскоп на 31 августа 2019 Рыбы

Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.