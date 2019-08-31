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Гороскоп на 31 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 31.08.19
Просмотров: 23
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 31 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 31 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 сентября 2019 года в 21:26. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 сентября в 07:32.
Фаза Луны 31 августа 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 31.08.2019 - 1-2 лунный день.
Луна в знаке зодиака 31.08.2019 - Луна в Деве.

Гороскоп на 31 августа 2019 Овен
Сегодня смело можете просить у вашего начальника прибавки к зарплате, продвижения по службе и даже звездочку с неба. Однако для того, чтобы просьбы эти возымели должный эффект и повлекла за собой желанные последствия, звезды рекомендуют тщательно продумать речь, мимику и даже одежду, чтобы не ошибиться в мелочах.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 31 августа 2019 Телец
Сегодня все вас будет отвлекать от вашей непосредственной трудовой деятельности: птички за окном, интересный человек в ICQ, ароматный запах кофе из соседнего кабинета. Сосредоточьтесь на работе: чем быстрее вы с ней покончите, тем лучше будет и для вас,и для вашей компании.

Гороскоп на 31 августа 2019 Близнецы
Сегодня вам стоит вести себя на работе так, как это советуют делать умные книги по психологии, маркетингу, менеджменту и другим не менее важным наукам. Для солидности можете обложиться соответствующими книжками. Вас оценят.

Гороскоп на 31 августа 2019 Рак
Сегодня у вас могут возникнуть недоразумения во время общения с начальством. Постарайтесь их преодолеть. Помните о том, что шеф – тоже живой человек со своими пристрастиями, желаниями и мечтами. И, главное, слабостями, на которые вы можете рассчитывать в этот день.

Гороскоп на 31 августа 2019 Лев
Сегодня у вас может создаться впечатление, что вас кто-то сглазил, ибо все дела как на подбор будут заканчиваться неудачами или промахами. Поэтому на всякий случай, ничего ответственного и важного не планируйте, занимайтесь мелкими рутинными поручениями, которые и провалить не страшно.

Гороскоп на 31 августа 2019 Дева
Не проецируйте семейные проблемы на работу: вы лишь усугубите ситуацию, и тогда на службе вы тоже только и будете делать, что пытаться найти выход из семейного конфликта. Оставьте эти проблемы для дома, а пока займитесь своими делами, они помогут вам отвлечься.

Гороскоп на 31 августа 2019 Весы
Сегодня вы найдете причину ряда ваших проблем. Останется пустяк — разобраться, что теперь с нею делать. Можете это занятие с чистой совестью отложить — для одно дня вполне хватит одного подвига.

Гороскоп на 31 августа 2019 Скорпион
Сегодня вашим партнерам срочно захочется обсудить с вами какие-то детали сотрудничества. Постарайтесь сделать это как можно быстрее и оперативнее, однако не торопитесь излишне: чем менее ответственно вы подойдете к вопросу, тем дольше вам придется его решать.

Гороскоп на 31 августа 2019 Стрелец
Сегодня вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.

Гороскоп на 31 августа 2019 Козерог
Сегодня не так важна будет новость, как то, как она была получена. Можете не обращать большого внимания на устные сообщения, но все, что передается с помощью письма, стоит принять к сведению.

Гороскоп на 31 августа 2019 Водолей
Возможно вы просто не понимаете, что происходит, потому и действия ваши не имеют большого успеха. Протрите глаза, прочистите уши - вдруг поможет, и вы, наконец, сможете адекватно воспринять ситуацию..

Гороскоп на 31 августа 2019 Рыбы
Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.

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