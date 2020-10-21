Гороскоп на 21 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 21 окт 2020 | 08:30

То, на что вы сейчас рассчитываете, сбудется только отчасти. Постарайтесь не срываться на близких, скоро вам понадобится их совет.



Овен

На этот день постарайтесь запланировать дела не слишком срочные, но все же необходимые. Возможно, вам нужно достичь каких-то договоренностей, а вы все откладываете, боясь причинить кому-то неудобства. Так вот, именно сейчас и нужно совершать такие действия.







Телец

С руководящими лицами не стоит вступать в дискуссию, а тем более качать права. Сейчас вас будут встречать не по одежке, а по уму. Так что не стесняйтесь блеснуть эрудицией.



Близнецы

Займитесь наведением порядка в делах. Данный период больше подходит для рутинной работы, нежели для творческого процесса. Постарайтесь этот день посвятить отдыху, лучше за пределами города. Время очень удачное для дальних поездок и путешествий.



Рак

Если у вас возникнут претензии к сотрудникам или руководству, не торопитесь говорить об этом вслух - сейчас ваши слова не возымеют должного действия. В ближайший день постарайтесь поменьше бывать в местах большого скопления народа, так как вы можете притягивать к себе негативные ситуации или сомнительного рода личностей.



Лев

У вас есть шанс этот день провести довольно удачно, но при условии, что встреч с начальством вы будете избегать. Пусть профессиональные дела несколько отступят на второй план, а вы лучше займитесь тем, что вам по душе. В любовных делах все хорошо, но постарайтесь не отказывать дорогому человеку в его маленьких прихотях.



Дева

Данный период поможет вам сконцентрироваться и заняться планированием новых серьезных дел. Этот день больше подходит для подготовительных работ, но то, что удастся сделать сейчас, порадует. В семье - тишь и гладь.



Весы

Этот день может оказаться для вас довольно противоречивым. С одной стороны, вы будете достаточно активны и полны желания добиться результатов, но с другой стороны, поступающие заманчивые предложения могут, в результате, оказаться пустыми. Поэтому постарайтесь относиться к тому, что вам предлагают, с большой долей скепсиса.



Скорпион

Сейчас идет благоприятный период для обдумывания дальнейших планов, для подготовки к переменам, которые уже не за горами. И хоть нетерпеливость может подстегивать вас к действиям, не поддавайтесь искушению. И запомните: нужно быть более снисходительными к тем, кого любите.



Стрелец

На этот день не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут возникать на ровном месте. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством, коллегами, помощниками, что тоже не способствует росту производительности труда и хорошему настроению.









Козерог

У вас есть хорошие шансы в своих делах заметно продвинуться вперед. Но если задуманное вами пока находится в стадии разработки, не стоит обращаться к руководству за одобрением ваших действий. Больше доверяйте самим себе.



Водолей

На пути может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые окажется довольно трудно. На данном этапе воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только вы будете выходить из себя, сразу же почувствуете вокруг атмосферу непонимания и противостояния. Зачем вам это нужно?



Рыбы

Новые дела сейчас лучше не начинать. День благоприятен для новых знакомств, встреч со старыми друзьями и коллегами, Единственное, что не принесет должного удовлетворения, так это профессиональная деятельность. Сейчас вам будет скучно покорять вершины карьеры. Зато поддержкой послужат внимание и забота со стороны любимого человека.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram