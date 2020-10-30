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Гороскоп на 30 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 30 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 30 окт 2020 | 08:35

Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день. Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть и подвох – эмоции часто будут преобладать над логикой.

Овен
Есть вероятность того, что отношения Овна подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. 



Телец
Тельцу стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг. Из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. 

Близнецы
Близнецы могут мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сами способны заразить эмоциями окружающих. Возможно, именно сегодня у них возникнет новое хобби или романтическое знакомство.

Рак
Звезды гороскопа предоставляют Раку хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь.

Лев
Льву просто противопоказано сидеть на одном месте. Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови!


Дева
У Девы могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ей будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Девы и нежелание идти на компромисс.

Весы
Ситуация может поставить Весы перед выбором, и им придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Весов.

Скорпион
У Скорпиона ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды гороскопа советуют Скорпиону не торопиться.

Стрелец
День предоставляет Стрельцу хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где можно завязать новые знакомства. День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении.

Козерог        
Козерог не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска.


Водолей
Лучше всего Водолей будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен: Водолею требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия.

Рыбы
Звезды гороскопа советуют Рыбам провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Рыбы не пожалеют.

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Источник: gorobzor.ru

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