Гороскоп на 30 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 30 окт 2020 | 08:35

Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день. Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть и подвох – эмоции часто будут преобладать над логикой.



Овен

Есть вероятность того, что отношения Овна подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми.







Телец

Тельцу стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг. Из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею.



Близнецы

Близнецы могут мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сами способны заразить эмоциями окружающих. Возможно, именно сегодня у них возникнет новое хобби или романтическое знакомство.



Рак

Звезды гороскопа предоставляют Раку хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь.



Лев

Льву просто противопоказано сидеть на одном месте. Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови!

Дева

У Девы могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ей будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Девы и нежелание идти на компромисс.



Весы

Ситуация может поставить Весы перед выбором, и им придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Весов.



Скорпион

У Скорпиона ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды гороскопа советуют Скорпиону не торопиться.



Стрелец

День предоставляет Стрельцу хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где можно завязать новые знакомства. День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении.



Козерог

Козерог не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска.

Водолей

Лучше всего Водолей будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен: Водолею требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия.



Рыбы

Звезды гороскопа советуют Рыбам провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Рыбы не пожалеют.





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