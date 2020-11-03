Гороскоп на 3 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 03 ноя 2020 | 08:33

Гороскоп идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. А вот в отношениях с начальством следует быть осторожней!



Овен

В делах Овну может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки.







Телец

Девизом жизни Тельца станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними.



Близнецы

Секрет успеха Близнецов кроется в их умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. Близнецы спокойно могут совершать подвиги руками окружающих.



Рак

Раку могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения.



Лев

Энтузиазма Льву не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей.



Дева

Главной движущей силой Девы станут амбиции! Ей недостаточно просто справляться с делами – ей нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили.



Весы

Весы будут особенно тяготиться рутиной. Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Весам встряхнуться и что-либо поменять.



Скорпион

От Скорпиона потребуется проявить напористость. Если он не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги.



Стрелец

Успех Стрельца напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, он обнаружит, что любое дело спорится в его руках.



Козерог

С самого утра Козерог с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать.









Водолей

У Водолея неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Водолея попросят провести совещание, организовать праздник или пикник.



Рыбы

Рыбы рискуют столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес. Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Рыб, отодвинув их в сторону.





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