Гороскоп на 22 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня | 22 ноя 2020 | 11:10
Звезды гороскопа не слишком благоприятны для переговоров, поиска компромиссов и даже для обычных совещаний. Зато этот день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее.
Овен
Овен может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию.
Телец
День у Тельца может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Тельцу было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей, скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса.
Близнецы
День у Близнецов обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Близнецам покажется недостаточно.
Рак
Раку неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши.
Лев
В душе Льва проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок – только неприятности наживете.
Дева
Дева может испытывать серьезные сомнения, мешающие ей принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Дева покажется кому-то излишне нерешительной, то зря.
Весы
Весы будут склонны проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному поводу. Переспорить или переупрямить их в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно.
Скорпион
Скорпион может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, просто у него может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж.
Стрелец
У Стрельца вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком.
Козерог
Козерог из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое.
Водолей
Водолей будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Водолея отступиться от своих замыслов – он воспримет это как неудачную шутку.
Рыбы
Рыбы готовы будут извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Рыбам нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей?