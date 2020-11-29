Гороскоп на 29 ноября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 ноя 2020 | 10:30

Хороший день для освобождения от связей, обязанностей и дел, которые распыляют силы и средства, мешая сосредоточиться на главном.



Овен

Сегодня – отличный день для того, чтобы Овен занялся своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет его такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды гороскопа обещают, что, направив энергию в нужное русло, Овен сегодня сделает уверенный шаг вперед. Единственное «но»: в любых делах ему не стоит полагаться на окружающих – в плане ответственности и дисциплины им до Овна сегодня как до Луны далеко.







Телец

Сегодня у Тельца есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Тельца удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: сегодня вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Тельцу приятный сюрприз!



Близнецы

Сегодня Близнецов ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на их пути преград. Напротив, Близнецы будут настроены по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут их азарт. То же самое касается и соперников: сегодня они будут стимулировать Близнецов, выполняя для них роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Близнецам следует опасаться препятствий, напротив – сегодня именно они заставляют их бороться и побеждать!



Рак

Сегодня Раку в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Раку следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Рак поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.



Лев

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, «от и до», досадуя о малейшей ошибке! Лев же сегодня будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.

Дева

Сегодня события благоприятствуют Деве, а судьба может подкинуть ей приятный сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги. Единственный подвох сегодняшнего дня – это отношения с окружающими: Дева может случайно испортить их, чересчур сосредоточившись на себе и своих успехах. Возможно, добиваясь своего, Дева будет слишком толкаться локтями или же наоборот, ее достижения вызовут зависть. Как бы то ни было, сегодня Деве стоит вести себя скромнее, стараясь не задевать чужие чувства.



Весы

Сегодня день Весов обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют им посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Весам мощный заряд позитивной энергии. Если же между Весами и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день: сегодня Весам можно не беспокоиться о том, правильно ли их понимают.



Скорпион

Сегодня Скорпион способен демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают его от поспешных поступков и решений. День склоняет Скорпиона к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Скорпиону сегодня необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: «Семь раз отрежь», то есть «отмерь»…



Стрелец

Сегодня Стрелец имеет шанс почувствовать себя на коне! День наделяет его такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться ему легко. Сегодня Стрелец способен разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Его планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только его собственных дел, но и проблем окружающих – Стрелец сегодня охотно проявит широту души и поможет тому, кто к нему обратится за помощью.



Козерог

Сегодня день дарит Козерогу огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды гороскопа призывают Козерога не сидеть дома – ведь под лежачий камень вода не течет – а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Козерог способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, «не хочу» – вот причина, «не могу» – лишь предлог.



Водолей

Сегодня звезды гороскопа склоняют Водолея к тому, чтобы провести этот день в тишине – и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Водолею достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване сегодня помогут Водолею заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.









Рыбы

Сегодня – замечательный день, когда чувства Рыб будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят им гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ними рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Рыбам сегодня будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, – вас ждет море радости, искренности и любви!





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