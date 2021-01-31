Гороскоп на сегодня, 31 января 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 31 янв 2021 | 08:18

Гороскоп идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Умственная деятельность у вас будет на высоте.



Овен

Овна будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути. Овну даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя.







Телец

От Тельца может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Может быть, Тельцу придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями.



Близнецы

В течение дня Близнецам придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Близнецов из колеи и отразиться на их настрое.



Рак

Рак может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. Сегодня он сумеет максимально воспользоваться ею.



Лев

Сегодня отличный день для Львов, чья работа связана с деньгами. Впрочем, и остальные Львы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел.

Дева

День идеален для осуществления любых самостоятельных планов Девы. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ – везде, где Дева сама отвечает за результат, ее ожидает успех.



Весы

Весы, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, могут испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье – скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится.



Скорпион

В течение дня Скорпиону стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию.



Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, «мозговой штурм» и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате.



Козерог

Козерогу надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими. Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги.









Водолей

Водолей не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу. Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать.



Рыба

Ситуация в делах у Рыб может резко измениться. Какой-то проект, в котором они были совершенно уверены, сегодня может обернуться неожиданной стороной.





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