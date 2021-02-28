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Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 28 февраля 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 фев 2021 | 10:32

Звезды гороскопа обещают, что интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью. 

Овен
Овен при желании способен добиться многого, однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Овну достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей.

Телец
День не склоняет Тельца к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех. Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных.

Близнецы
Близнецы склонны заняться ничегонеделанием, и ситуация будет играть им в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Близнецы предпочтут этого не заметить.

Рак
Для Рака очень удачный день: его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Рак возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки.

Лев
Льву противопоказано браться за большие дела, да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть.

Дева
Дева сегодня будет энергична, как никогда: ее неуемной силе окружающие могут тольно позавидовать. Однако перетруждать себя тоже не стоит – этого заряда может не хватить на последующие дни.

Весы
Весы могут пустить все свои дела на самотек – иногда стоит расслабиться и плыть по течению. Звезды советуют Весам посвятить время себе: заняться творчеством, поухаживать за собой.

Скорпион
Скорпион сегодня станет просто генератором идей: к нему в голову придут нестандартные мысли. Однако окружающие могут несколько остудить его пыл – не все могут успеть угнаться за Скорпионом.

Стрелец
У Стрельца будет мало сил, чтобы заниматься каким-то физическим трудом. Однако это отличный день, чтобы спокойно обдумать все в спокойной обстановке – в будущем эти мысли помогут продвинуться вперед в карьере.

Козерог       
День располагает Козерога к тем занятиям, в которых он души не чает. Звезды подсказывают, что сегодня лучше отказаться от рутинных дел и заняться любимой работой.

Водолей
День наделяет Водолея проницательностью: сегодня он проявит максимальную изобретательность в любых делах. Чем бы он не решил сегодня заняться, его однозначно ждет успех.



Рыбы
Сегодня рыбы будут рассеяны – и если в некоторых ситуациях легкий ступор не навредит, то в ответственных задачах это может выйти боком. звезды советуют рыбам не ввязываться ни в какие сложные дела и провести день спокойно.

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