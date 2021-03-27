Гороскоп на сегодня, 27 марта 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 27 мар 2021 | 12:49

Под лежачий камень вода не течет, если вы хотите, чтобы ваша жизнь забила ключом, начните для этого что-то делать. Звезды говорят, что награда ждет активных. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Успехи возможны, но вряд ли добиться их будет легко. День потребует сосредоточенности, трудолюбия и самодисциплины. Не ленитесь и не откладывайте сложные дела на потом. Чем раньше вы возьметесь за них, тем быстрее доведете до конца. Не бойтесь пробовать необычные методы: часто именно они оказываются самыми эффективными.







Телец

Вы добьетесь неплохих результатов, если сосредоточитесь на реализации собственных идей. Выполнение чужих распоряжений дается гораздо хуже: вы то и дело все путаете и забываете, можете подвести человека, который во многом на вас надеялся.



Близнецы

Благоприятный день для новых начинаний. Вы быстро учитесь, легко запоминаете нужную информацию, разбираетесь в сложных ситуациях. Стоит напомнить о себе давним союзникам: их поддержка вам очень пригодится в ближайшее время. Не исключены приятные известия, касающиеся кого-то из ваших друзей.



Рак

Благоприятный день. Можно сосредоточиться на решении тех задач, которые для вас особенно важны. Вы трудитесь очень плодотворно, многое успеваете, часто справляетесь со сложными делами гораздо быстрее, чем этого ожидали окружающие.



Лев

День хорошо подходит для переговоров, встреч с единомышленниками и обсуждения общих дел. Вы сможете найти не только преданных, но и очень влиятельных союзников, которые окажутся полезны, если возникнут трудности. Не отказывайте в помощи тем, кто не в состоянии справиться со своими проблемами – день как нельзя лучше подходит для благородных поступков.



Дева

Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Интуиция подсказывает, во что стоит вложить деньги. Но она молчит там, где дело касается ваших сил и энергии, поэтому сегодня вы рискуете потратить то и другое на совершенно безнадежные проекты. К тому же вы порой слишком доверяете мнению окружающих, считаете, что чужой опыт куда богаче, чем ваш собственный (а это не так).

Весы

Вы можете добиться очень многого. Часто помогает обаяние. Вы не стесняетесь пользоваться им не только на романтических свиданиях и дружеских встречах, но и в более серьезных обстоятельствах. Однако у вас появляются не только союзники, но и завистники, так что не удивляйтесь стремительно распространяющимся сплетням и едким замечаниям в свой адрес.



Скорпион

Можно одержать важную победы, но следует помнить, что ситуация требует нестандартных шагов и оригинальных методов. Следуя чужому примеру, даже самому лучшему, вы вряд ли добьетесь каких-то выдающихся результатов. А вот собственный путь приведет к цели гораздо быстрее, чем вы могли бы предположить.



Стрелец

Старайтесь обдумывать каждый свой шаг. Даже незначительные поступки могут иметь серьезные последствия, особенно если вы совершаете их не по собственному желанию, а поддавшись влиянию других людей.



Козерог

День не самый плодотворный. Для отдыха он подходит гораздо больше, чем для полезных дел. Задачи, стоящие перед вами, требуют обдуманных, взвешенных действий. Вы же пока находитесь под влиянием эмоций и просто не можете разработать верную стратегию. Хорошо, если найдется человек, который тактично и деликатно направит вас на верный путь. Возможно, это будет кто-то из старших родственников.



Водолей

Подходящий день для многих дел. Появляются новые планы и идеи, у вас достаточно сил и энергии для того, чтобы воплотить свои замыслы в жизнь. Если речь идет о деньгах или ценном имуществе, избегайте спешки. Нужна разборчивость в деловых контактах, особенно если вам предлагают долгосрочное сотрудничество. Не торопитесь связывать себя серьезными обязательствами.









Рыбы

Нужна настойчивость, без нее сегодня никуда. Даже за простейшие вещи приходится бороться. Поначалу вас это будет огорчать, но вскоре проснется азарт. Не бойтесь необычных, экстравагантных поступков. Благодаря им вас заметят и оценят. Даже если вам не хочется ничего делать, изобразите бурную деятельность – это лучший способ завоевать симпатию окружающих.





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