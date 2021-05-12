Гороскоп на сегодня, 12 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 12 май 2021 | 09:15

Прекрасный для контактов с противоположным полом. Проявите максимум своего обаяния, шарма, тогда, вероятно, вам удастся завершить день романтическим свиданием. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Благоприятный день для решения отложенных дел и вопросов. Соберите волю «в кулак», ни на что не отвлекайтесь, идите к своей цели – все у вас получится. Небольшие проблемы на рабочем месте могут решиться не в вашу пользу, но не принимайте это близко к сердцу. Вечером хорошо провести время в кругу семьи, уделите внимание детям.







Телец

Кардинальных перемен в профессиональной сфере ожидать не следует. Наберитесь терпения, как бы вам не хотелось поскорее все изменить. Исключите участие в сомнительных мероприятиях и различных авантюрах – это чревато серьезными проблемами. Для творческих людей прекрасный день для создания новых шедевров.



Близнецы

День благоприятен для предпринимателей, работников торговли и сферы услуг – вероятно расширение круга клиентов, получение бонусов в виде скидок от поставщиков товара. Возможны проблемы со старшими членами семьи. Порадуйте себя дружеским общением, обновкой или любимым лакомством – это поднимет вам настроение.



Рак

Положительные эмоции зашкаливают, объяснение этому вполне логичное – вероятно признание в любви или даже брачное предложение. На работе вас может посетить интересная идея, которая может быть одобрена начальником. Завершение дня будет отмечено небольшим приключением в поездке или по дороге домой.



Лев

Возможны препятствия, связанные с документами. Подключите к решению этих вопросов свои связи – это даст положительный результат. Удивите свою половинку неординарным поступком или сюрпризом. Благоприятный день для начала диеты, оздоровительных практик, дыхательной гимнастики.



Дева

Благоприятно совершать коммерческие операции, крупные покупки, инвестировать в недвижимость. У вас может появиться тяга к транжирству – не поддавайтесь, вовремя остановитесь. Также благоприятное время для отказа от вредных привычек. Отношения с объектом вашего внимания обещают быть гармоничными.



Весы

Не следует выпускать инициативу из своих рук, проявите настойчивость. Назревающий конфликт в семье может быть погашен, если здесь вы, наоборот, согласитесь на уступки. Будьте благоразумны и не соглашайтесь на мелкие интрижки – они не принесут вам радость.



Скорпион

Звезды обещают продуктивный день. У вас все будет получаться легко и с отличным результатом, только если вы не будете лениться или отвлекаться. Не прислушивайтесь к чужим советам и рекомендациям – люди могут не знать все детали вашей проблемы. Культурный вечер в кругу единомышленников поднимет вам настроение.



Стрелец

Ответственность и пунктуальность помогут вам в решении деловых вопросов, но, если вы обратитесь за помощью к старшим коллегам, получите исчерпывающую информацию и ценный опыт. Обратите внимание на состояние собственного здоровья: вам необходимо получить лечебные процедуры.









Козерог

Если вчера вы чувствовали себя незаслуженно забытыми и даже одинокими, то сегодня вы можете оказаться в центре внимания. Руководство примет к сведению ваши деловые предложения, от которых раньше отказывалось. Благоприятно приглашать гостей, устраивать вечеринки и тематические праздники.



Водолей

День может быть для Водолеев сложным и неоднозначным. С утра все будет складываться наилучшим для вас образом, но во второй половине дня могут вырасти новые препятствия, которые помешают вашим планам. Попытки их преодолеть не увенчаются успехом, однако не стоит расстраиваться – вы все равно получите ценный опыт.



Рыбы

Сегодня Рыбы могут быть разочарованы неожиданным отказом деловых партнеров или клиентов. Так как сложившаяся ситуация зависит не от вас, постарайтесь принять ее и сделать правильные выводы. Не давайте в долг и сами не занимайте денег – обстоятельства могут сложиться не в вашу пользу.





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