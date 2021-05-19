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Гороскоп на сегодня, 19 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 19 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

19 май 2021 | 09:18

Ваши советы и участие в личных делах коллеги окажутся напрасными, к вам не прислушаются. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».

Овен
Любое дело потребует от Овнов сосредоточенности и повышенной внимательности. Проявите осторожность даже там, где кажется все на поверхности. Звезды рекомендуют вам заняться поиском новых источников дохода, а может, и сменить работу. Не ждите быстрой выгоды от принятого решения.

Телец
У Тельцов высока вероятность снижения иммунитета и предпосылок для болезни. Проявите благоразумие и займитесь своим здоровьем, не дайте заболеванию разрушить ваши наполеоновские планы. Не бойтесь обратиться за помощью к членам семьи, близким друзьям, и вы сразу ощутите их заботу и поддержку.

Близнецы
Гороскоп сулит Близнецам успех при обращении в государственные инстанции, к влиятельным людям. Возможно, что сегодня вы заложите крепкий фундамент для собственного карьерного роста. Однако, вам необходимо умерить свою вспыльчивость, не вступать в споры, а доказывать свою точку зрения аргументировано и спокойно.

Рак
Судьба даст Ракам великолепный шанс улучшить материальное положение. Не идите на поводу у старших членов семьи – они не совсем верно оценивают имеющиеся возможности. Будьте уверены в себе, сохраняйте индивидуальность, но не совершайте опрометчивых поступков. Необдуманные шаги могут повлиять на ваш авторитет.

Лев
У Львов благоприятный день для заключения контрактов, подписания договоров, оформления важных документов. Не обращайте внимания на происки недоброжелателей и конкурентов – звезды на вашей стороне. Не исключено, что вам придется изменить свою тактику по отношению к партнерам, но от этого все только выиграют.

Дева
Есть вероятность отправиться в командировку. Новое общение и знакомства принесут вам много позитивных эмоций. Творческие изыскания заставят вас потратить существенную сумму, но эти траты вскоре окупятся. Романтический ужин с объектом вашего внимания обещает быть нежным и приятным.

Весы
Прилив творческой активности способствует появлению у Весов новых идей. Ваш авторитет и влиятельность уверенно растут, воспользуйтесь этим для продвижения коммерческих интересов. Хорошо воплощать в жизнь дела, связанные с общественной деятельностью, средствами массовой информации.

Скорпион
Жизненный потенциал Скорпионов на среднем уровне, но вы можете его поднять, если будете осмотрительными и проницательными. Постарайтесь не совершать ошибок на рабочем месте, не драматизируйте проблемы. Ваше спокойствие и умение идти на компромисс помогут сгладить разногласия в рабочем коллективе. Порадуйте себя какой-нибудь мелочью.

Стрелец
Эмоциональные всплески будут непонятны окружающим. Звезды рекомендуют вести себя сдержаннее и аккуратнее, особенно это касается рабочих моментов. Вероятен приятный сюрприз в любовных отношениях. Хорошо провести время на культурном мероприятии: концерте, выставке или спектакле.



Козерог
Проявите смелость и откажитесь от всего, что тянет вас на «дно», угнетает вас и не приносит удовлетворения. Для большей вероятности успеха можете обратиться за поддержкой к влиятельным друзьям, вам не откажут. Благоприятны путешествия, посещение достопримечательностей.

Водолей
Водолеи будут полны энтузиазмом и творческим вдохновением. Это позволит справиться с назревшими проблемами. Улучшение отношений с родными зависит от вашего поведения и умения жертвовать своим временем. Во второй половине дня избегайте деловых контактов – вы можете принять решение, о котором в будущем пожалеете.

Рыбы
Открываются прекрасные возможности для роста авторитета и влиятельности. Обязательно воспользуйтесь ими, но постарайтесь пока не делиться своими планами – высока вероятность неприятных действий конкурентов. Романтические приключения могут стать началом длительных отношений.

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Теги: Гороскоп на сегодня
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