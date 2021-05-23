Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

23 май 2021 | 10:06

Астрологи предостерегают от скоропалительных далекоидущих выводов и советуют взять паузу на раздумья перед важными решениями. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Овнам в этот день не следует перебирать в уме свои недостатки. Это путь в никуда и верный способ подорвать эмоциональный настрой. Проведите небольшой аутотренинг, имеющий целью вернуть объективную самооценку. Сегодня не предвидится больших затруднений ни в личных, ни в профессиональных делах. Можно подумать об отпуске, начать домашний ремонт, позаниматься с ребенком или составить план физических тренировок на весь летний период.







Телец

Для Тельцов сегодня сложится благоприятная обстановка в личных делах. Это подходящий момент, чтобы начать разговор о любви, обсудить дальнейшее будущее с партнером по браку или задуматься о продолжении рода. Успех подразумевают любые дела, связанные с теорией, но не практикой. Следует почаще думать о чувствах других и пореже употреблять личные местоимения. Возможно, помощь потребуется кому-то из старших членов семьи или, наоборот, младшему родственнику.



Близнецы

Близнецов сегодня может удивить негативный поступок кого-то из близких. Высок риск, что человек, которому верили, как самим себе, крупно подставит, нарушит данное слово или разобьет любовную пару. О мести следует подумать потом, сейчас намного важней успокоиться. Нельзя исключать, что все драмы этого четверга сосредоточатся на работе. В этом случае не позволительно выяснять отношения с руководством, оскорблять сослуживцев или на эмоциях писать заявление об уходе.



Рак

Раки в этот день могут стать для кого-то надежным советником или наставником. Проявите терпение к тем, кто слабей (моложе или неопытней). Тактичность приветствуется и в любовных делах. Есть вероятность, что кто-то из близких совершит опрометчивый шаг. Примите участие в устранении этих проблем, но без упрёков или скандалов. Под занавес дня, вероятней всего, проблемы наконец завершатся. Это время следует посвятить только себе и полноценному отдыху.



Лев

Львам 23 мая можно подумать о том, как сделать свою жизнь более насыщенной и разнообразной. Оговорка только одна – эти реформы не должны перечить закону и нормам морали. Под запретом бездумный экстрим, тайный роман или крупные расходы на роскошь. После полудня может вновь возникнуть вопрос, связанный со служебными недоделками или финансовым дефицитом. Не следует просить помощи у людей, чья благонадёжность вызывает сомнения.



Дева

Девам сегодня может повезти в ходе короткой поездки. Есть шанс на судьбоносную встречу, которая либо изменит личную жизнь, либо станет пропуском в светлое карьерное будущее. Об удаче не стоит кричать (зависть толпы может лишить благосклонности счастливого случая). Постарайтесь закрепить итоги этого дня. Будет не лишним завести отдельный банковский счёт, чтобы делать посильные накопления. Если есть возможность закрыть давний кредит, это лучшая инвестиция в спокойное завтра.

Весы

Весам в этот день не рекомендуется зацикливаться на мелочах. К ним следует отнести и свой внешний вид. Если он окажется далеко не идеальным, сделайте ставку на личное обаяние и чувство юмора. Вероятно, многие ситуации этого четверга можно выправить именно так – проявив находчивость и остроумие. Не приветствуется любой финансовый риск, словесные противоборства и интеллектуальные споры. Будьте помягче в общении с родственником, пережившим личную драму.



Скорпион

Некоторые Скорпионы в этот день откажутся понимать сами себя. Вероятно, причиной смятения станет гнет нерешенных проблем или невозможность сделать окончательный выбор в каком-то сложном вопросе. Рекомендуется на время сменить обстановку, а также спросить совет у людей, имеющих за плечами внушительный опыт. Не следует забывать о текущих делах. Есть риск, что проект, который считали полностью завершённым, потребует дополнительного внимания.



Стрелец

Многие Стрельцы в этот день будут с энтузиазмом прокладывать путь в счастливое завтра. Важно, приступив к борьбе за свое место под солнцем, не забывать про мораль, правила поведения в обществе и хорошее воспитание. Прежде, чем предпринять ответственный шаг, посовещайтесь с собственной совестью. В целом же тех, кто учтет вышеприведенный совет, ждут впечатляющие успехи во всем, что задумано. Устав от этих трудов, следует побаловать свой организм отдыхом и релаксацией.



Козерог

Козероги сегодня вряд ли достигнут все из того, что было задумано. Заминки предвидятся в профессиональных делах. Не вините себя или коллег. Нельзя исключать, что задержки в делах пойдут на пользу совместному начинанию. Что касается сферы чувств, здесь практически полностью исключены сенсации или драмы. Рекомендуется больше времени проводить в окружении близких родственников или друзей. Тем, у кого есть постоянный партнер, следует почаще заводить разговоры о чувствах.









Водолеям в этот день не позволительно проявлять агрессию в адрес близких людей. Есть риск, что даже пустяковый, как казалось, скандал перерастет в «крутые» разборки. Рекомендуется больше молчать, внимательно слушая своих собеседников. Вечером не исключено появление гениальных идей, связанных с финансовой сферой. Не спешите кричать об этих идеях на каждом шагу. Куда правильней не спеша работать над ними, не забывая попутно решать другие вопросы.

Рыбы

Рыбам 23 мая 2021 года не следует ждать помощи и поддержки со стороны. Есть риск, что каждый, к кому обратитесь с подобным вопросом, будет занят своими делами. Выход только один – либо проявить предельную самостоятельность, либо отложить часть нерешенных проблем на более позднее время. Этот четверг категорически не подходит для личных реформ, страстных признаний в любви или выражения личной симпатии. Все, что попытаетесь сообщить, может оказаться не услышанным или непонятым.





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