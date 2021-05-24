Гороскоп на сегодня, 24 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

24 май 2021 | 09:15

Сегодня, 24 мая, дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение. Однако легкость действует расслабляюще – вам может показаться, что никуда торопиться не надо, и что на следующий день все будет даваться так же легко. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня – будет легче найти компромисс. Если же работа Овна не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., в этот день ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса.







Телец

Сегодня Тельцу не стоит надеяться только на себя – ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Телец будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Телец не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня опираясь только на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Телец сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.



Близнецы

Сегодня Близнецы вдруг почувствуют в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет их к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Близнецов хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Близнецов будут продуманными и взвешенными, сегодня у них есть шанс показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.



Рак

Сегодня Рак неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому в этот день Раку стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.



Лев

Сегодня ситуация в целом обещает складываться для Льва замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и сегодня Лев имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Льва удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Дева

Сегодня вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Деве стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли она о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все ее время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Деве: возможно, в картине ее жизни не хватает каких-то важных штрихов.



Весы

Сегодня день для Весов будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята ими из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Весы почерпнут из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят их догадки. Но это не должно их смущать: чем больше сведений – тем лучше! Сегодня Весы будут отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.



Скорпион

Сегодня Скорпион должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Скорпиона окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Скорпион сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится.



Стрелец

Сегодня Стрельцу потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Стрельцу сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Стрельца в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Стрельцу бодрый настрой и заставит мобилизоваться.



Козерог

Сегодня Козерогу будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Козерога пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Козерог сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.



Водолей

Сегодня Водолей в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Водолея потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Водолею удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же сегодня он так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.









Рыбы

Сегодня Рыбам будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня они будут достаточно рассеяны и склонны отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Рыб будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате в этот день Рыбы, скорее всего, успеют сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, им стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.





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