Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:08, 21 сен 2021

Важно не торопиться, особенно когда речь идет о реализации масштабных планов. Дайте себе время обдумать каждый шаг – это позволит избежать мелких трудностей и досадных потерь. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Отличный день. Наконец-то можно заняться тем, что давно хотелось, сделать что-то по-настоящему интересное и необычное. Появляется масса интересных идей, касающихся всего на свете. Окружающие охотно поддерживают ваши планы, помогают в их осуществлении. Возможно небольшое недопонимание с близкими, но его удастся быстро преодолеть, конфликта вы не допустите.



Телец

Начинайте день бодро и решительно. Утро дает шанс справиться с тем, что долго не получалось; не упустите такую возможность. Хорошо проходят деловые встречи. У вас не возникает проблем с тем, чтобы переубедить оппонентов, привлечь сомневающихся на свою сторону и побудить окружающих делать именно то, что вам нужно.



Близнецы

Мелких проблем не избежать. Постарайтесь не считать их крупными – если вы начнете нервничать, ситуация станет более сложной. В первой половине дня даже можно позволить себе некоторое легкомыслие. Звезды будут на вашей стороне и позаботятся о том, чтобы все сложилось удачно.



Рак

Сохраняйте самообладание. Оно необходимо, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки, завершить начатое раньше и не поддаться чужому влиянию. День будет очень плодотворным, если вы станете рассчитывать только на себя. Старайтесь избегать общения с людьми, которые не внушают вам симпатии и уважения; такие контакты могут надолго выбить из колеи.



Лев

Все идет хорошо, нет серьезных причин для волнений и тревоги. Вы можете сделать то, что давно планировали, или взяться за нечто совершенно новое. Не исключены деловые предложения, от которых не захочется отказываться. Интуиция безошибочно подсказывает, за что стоит браться, а что можно отложить. Удачное совпадение позволит получить ответ на вопрос, который давно вас тревожит.

Дева

Отличный день для общения. Можно разговаривать на любые темы, от самых серьезных, до незначительных – это в любом случае оказывается полезно. Вам легко расположить к себе людей и завоевать их доверие. Это может оказаться полезным с деловой точки зрения. Порой вам предлагают поддержку и помощь просто потому, что вы произвели хорошее впечатление.



Весы

Утром возможны приятные сюрпризы, знаки внимания или новости, которые поднимут настроение, зададут тон всему дню. Вы сохраните оптимизм, даже если не пути возникнут трудности, ни при каких обстоятельствах не откажетесь от своих планов.



Скорпион

Вы ищете сильных ощущений и вам не по душе штиль, если душа жаждет сильного ветра и волн. Учтите только, что иногда из этого рождается девятый вал, который может вас накрыть с головой. Скорпионы в поиске любви готовы к любым неожиданностям.



Стрелец

По своей природе, вы человек свободолюбивый. Сегодня вы проявите свою интеллигентность и уравновешенность. Ваши взгляды окажутся прогрессивными. Как правило, вы всегда стремитесь к большим высотам, постарайтесь не переоценить свои возможности. Слишком тяжелый, нудный и однообразный труд – это не для вас. Хотя, в принципе, вы держитесь за свою работу и выполняете ее с энтузиазмом.



Козерог

Вы витаете в облаках и часто выдаете желаемое за действительное. Сегодня было бы куда полезнее реально оценить ситуацию и свои возможности – именно это станет первым шагом к переменам. Держитесь подальше от тех, кто склонен к легкомыслию и всегда рассчитывает на везение. Такие люди сегодня влияют на вас особенно дурно.



Водолей

Вы отлично понимаете, как важно сохранять самообладание, но все же нервничаете. Это заметно со стороны; есть опасность, что кто-то попытается воспользоваться моментом, чтобы оказать на вас давление. Трудно будет избежать неприятных разговоров. Старайтесь свести их к минимуму, не тратьте время на людей, которые думают только о собственных интересах.









Рыбы

Начало дня подходит для общения. Вы отлично ладите с людьми, можете договориться даже с самыми упрямыми и неуступчивыми. Те, с кем вы прежде часто ссорились, будут вести себя на удивление дружелюбно. Однако договариваться с такими особами о чем-то серьезном не стоит: вскоре они вернуться к привычному стилю общения.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram