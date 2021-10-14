Гороскоп на сегодня, 14 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:09, 14 окт 2021

Используйте возможности, которые открывает этот удивительный день. Звезды гороскопа подсказывают, что сегодня нет ничего невозможного. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Овен сегодня не будет прислушиваться к мнению окружающих. Людям не стоит пытаться перечить ему – Овен настроен крайне решительно и категорично.



Телец

Сегодня в жизни Тельца может случиться что-то, что может сильно его расстроить – это касается и рабочих, и личных дел. Однако не стоит отчаиваться: эти события лишь закалят вас и сделают сильнее.



Близнецы

Близнецы сегодня могут проснуться лидерами – в них откроется дар переговоров, убеждений. Поэтому стоит использовать качество, которым вас наделяют звезды, в полной мере – займитесь продвижением своих проектов, а бытовые дела подождут.



Рак

У Рака в этот день нервы могут оказаться на пределе: окружающие то и дело будут испытывать вас на прочность, подливая масла в огонь. Поэтому до последнего держать весь негатив в себе – не лучшая идея.



Лев

День полон новых впечатлений и открытий – вас могут порадовать друзья и близкие, или же сама судьба подарит неожиданный подарок. Конечно, это будет отвлекать Льва от дел, но когда еще вы получите массу положительных эмоций?

Дева

Дева сегодня невзначай может отказаться от каких-то перспективных задумок, а потом кусать локти. Чтобы не пришлось сожалеть, прислушайтесь к своим ощущениям и поступайте по велению сердца.



Весы

Весы сегодня могут стать идеальным менеджером: организация процесса на работе, семейного праздника, дружеских посиделок может оказаться вам по плечу. Если же каких-то грандиозных планов не предвидится, вы всегда можете организовать каждодневную рутину, что тоже хорошо.



Скорпион

Держитесь подальше от мелочных интриг и сплетен: все эти склоки могут втянуть и вас, что плохо скажется на вашей репутации. Скорпиону следует сегодня держать нейтралитет и заниматься своими делами.



Стрелец

Не действуйте напролом – есть риск наломать дров и испортить любое, даже самое легкое дело. Сегодня Скорпиону стоит поиграть в дипломата, умело используя припрятанные козыри в рукаве.



Козерог

Козерог может получить самое неожиданное предложение. Однако звезды не располагают к везению: действовать придется самому, тщательно взвешивая все стороны.



Водолей

Водолей с самого утра почувствует себя супергероем – вам будут покоряться любые вершины. Гороскоп сегодня располагает вас к тому, чтобы решить те задачи, за которые вы давно опасались браться.









Рыбы

Сегодня нестандартность – ваш конек. Вы сможете расправиться с любыми проблемами, причем ваше решение будет ярким и необычным.





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