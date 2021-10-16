Гороскоп на сегодня, 16 октября 2021 года, для всех знаков зодиака

09:18, 16 окт 2021

Гороскоп полон неожиданностей – как приятных, так и не очень. Звезды склоняют к тому, что править будут чувства, а не ум. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Овен сегодня будет испытывать массу впечатлений, причем весьма приятных. Однако это имеет некоторые минусы – из-за эмоций вы можете отвлекаться от серьезных задачю



Телец

Звезды советуют вам прислушаться к интуиции, хотя вы это делаете не так часто. В этот день стоит отказаться от холодных расчетов – слушайте свое сердце, иначе вы не получите то, о чем так давно мечтали.



Близнецы

Откройте новую страницу в своей жизни, откажитесь от постоянной стагнации. Начать можно с малого: обновите гардероб, сделайте новую стрижку – крупные положительные перемены не заставят себя ждать.



Рак

Сегодня вы можете получить неожиданное известие, из-за которого все планы пойдут кувырком. Расслабьтесь и пустите ситуацию на самотек: предпринять ничего не получится, поэтому не стоит тратить энергию



Лев

Льву предстоит вступить в битву, которую он так давно ждал, несмотря на все страхи. Сегодня вы будете способны отвоевать свое место под солнцем – ничего не бойтесь и действуйте решительно.

Дева

Сегодня вы будете испытывать сомнения буквально из-за всего, даже вопрос «что надеть?» будет вызывать у вас много колебаний. У всего есть плюс: Девы вряд ли попадут в какую-то неловкую ситуацию, которая заставит сожалеть о случившемся.



Весы

В этот день однозначно стоит наконец-то разобраться со всеми делами, которые вы постоянно откладывали. Звезды говорят, что все проблемы будут решаться легко, поэтому почему бы и не использовать плюсы этого дня?



Скорпион

У Скорпиона сегодня будет получаться абсолютно все, даже самое сложное дело. Это хороший день, чтобы показать себя перед начальством и продвинуться вверх по карьерной лестнице.



Стрелец

Стерльцу будет сложно общаться с любыми людьми – даже если это ваши давние коллеги или близкие друзья. Однако не стоит переживать: этот день можно посвятить саморазвитию.



Козерог

Звезды гороскопа подсказывают, что сегодня Козерогу будет легко даваться любое творчество. Вы можете наконец смело заняться любым хобби, которое давно откладывали из-за страха неудачи.



Водолей

Будьте аккуратны с финансами: звезды не располагают к оправданным тратам. Сегодня ваш кошелек может стать тоньше, при этом любые покупки не будут иметь какого-то долгосрочного эффекта.









Рыбы

Рыбы будут легко справляться с любым потоком информации. День идеально подходит для изучения чего-то нового, повышения квалификации или же просто для прочтения книг, которые давно завалялись на полке.





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