Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:10, 18 ноя 2021

Непростой день с точки зрения личных отношений: могут обостриться давно забытые разногласия, вспомнятся старые обиды. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

За этот день можно многое успеть, но действовать нужно быстро. Поэтому старайтесь ничего не откладывать на потом. Чем раньше вы возьметесь за важные дела, тем проще будет достичь нужных результатов. Второстепенные задачи могут подождать до вечера, даже если окружающие будут убеждать вас в обратном.



Телец

Неплохой день. Чтобы добиться наилучших результатов, действуйте самостоятельно, не ждите одобрения окружающих и не рассчитывайте на их поддержку. Смелые, оригинальные решения часто оказываются самыми лучшими, даже если не все могут оценить их по достоинству.



Близнецы

Напряженный и утомительный день. Он хорош тем, что позволяет многому научиться, получить полезный опыт. Хотя многие ваши начинания оказываются неудачными, вы не жалуетесь, а делаете выводы – именно это позволит избежать ошибок в будущем. Важно не стоять на месте, браться за что-то новое, проявлять инициативу. Только так вы сможете справиться с влиянием негативных тенденций.



Рак

Непростой день. Стоит запастись терпением: сегодня оно вам пригодится. Часто приходится спорить с окружающими, отстаивать свою правоту. И не всегда вы выходите победителем. Не исключено, что придется отступить, отказаться от каких-то своих планов, чтобы заняться делом, важным для других. Много сил будет потрачено напрасно, но некоторые начинания все же окажутся удачными.



Лев

Непростой день с точки зрения общения. Окружающие часто не оправдывают ваших ожиданий, не выполняют обещаний, которые дали раньше. Порой вы огорчаетесь из-за этого, а иногда злитесь. Старайтесь все же не давать воли эмоциям. Если они не будут заметны со стороны, вы сможете избежать проблем в будущем.

Дева

Неплохой день. Дела могли бы идти и получше, но в целом вы будете довольны сложившейся ситуацией и вряд ли станете жаловаться на жизнь. Можно не напрягаться, делать то, что нравится, избегать контактов с неприятными людьми – это не повлечет за собой ни потерь, ни проблем.



Весы

Легких успехов день не обещает, но вы сможете добиться отличных результатов, если приложите усилия. Не отказывайтесь от задуманного, если что-то пойдет не так; настойчивость сейчас творит чудеса. Много времени отнимет исправление ранее сделанных ошибок. Справившись с этим, вы почувствуете себя гораздо увереннее, поймете, что готовы двигаться дальше.



Скорпион

День проходит неплохо, позволяя вам, хоть и не сразу, добиться своего и реализовать планы. Он подходит для важных встреч. Готовясь к ним, обратите особое внимание на свой внешний вид: чем лучше вы выглядите, тем проще будет произвести нужное впечатление. Не исключены романтические увлечения, но вряд ли они будут серьезными. Возможны откровенные провокации со стороны представителей противоположного пола. Не поддавайтесь на них.



Стрелец

День приносит много вжолнений, испытаний и тревог. Вам приходится прикладывать массу усилий, но, добившись нужного результата, вы чувствуете разочарование, понимаете, что хотели чего-то совершенно иного. Появляются сомнения в собственных способностях и профессиональных качествах. В такие моменты особенно нужна поддержка, но получить ее вряд ли удастся, так что постарайтесь справиться самостоятельно.



Козерог

Многое идет не так, как вы задумали, вероятны ошибки, досадные неудачи. Непреодолимых преград на пути не возникнет, но двигаться вперед окажется гораздо труднее, чем вы предполагали. Не исключено, что планы придется корректировать, и вам это вряд ли понравится.



Водолей

Будьте готовы отказаться от плана, составленного раньше, и заняться чем-то совершенно новым. Может неожиданно выясниться, что ваши расчеты были неверны, а идеи, которые казались блестящими, не оправдывают ожиданий. Все это, конечно, огорчит вас, но не помешает все же добиться успеха. Важно вовремя прислушаться к хорошему совету, не отказаться от помощи, которую предложат старые знакомые.









Рыбы

Не лучший день для того, чтобы капризничать и требовать невозможного. Умеренность и здравый смысл – ваши лучшие помощники сегодня. Именно благодаря им вы сможете противостоять искушениям и не совершите серьезных ошибок. Лучше не давать обещаний. Сдержать слово будет гораздо труднее, чем вам сейчас кажется.





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