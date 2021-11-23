Гороскоп на сегодня, 23 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака

08:09, 23 ноя 2021

Сегодня сложный день. Близкие не всегда могут правильно понимать вас, иногда даже простейшие вещи приходится объяснять несколько раз. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Отличный день для того, чтобы начать с кем-нибудь бороться: ваши шансы быстро одержать победу очень высоки. Вы ловко воспользуетесь странным совпадением, удивительным стечением обстоятельств, не упустите возможности сделать то, что давно задумали.



Телец

Многое идет не по плану. Самые серьезные трудности возникают там, где вы рассчитываете не на себя, а на кого-то другого. Могут подвести и новые союзники, и проверенные. Переносятся встречи, откладывается решение важных для вас вопросов. В такой обстановке сложно сохранять спокойствие, но если вам это все же удастся, вы найдете способ быстро изменить ситуацию к лучшему.



Близнецы

Вы найдете достойное применение своим талантам, продвинетесь в работе, сможете осуществить то, что давно задумали. Возможны интересные деловые предложения. Не спешите соглашаться на них: есть опасность, что речь идет о какой-то авантюре, а лишний риск вам сейчас ни к чему.



Рак

День складывается хорошо. Это не значит, что вам удастся совершенно избежать трудностей. Но если на пути возникнут преграды, вы не растеряетесь и не отступите, не огорчитесь и не утратите уверенности в себе, а с энтузиазмом возьметесь за их преодоление. К тому же даже скромные успехи окрыляют вас, поэтому вы не бросаете начатое.



Лев

Сложный день. Дело тут не столько в событиях, которые он приносит, сколько в напряженности эмоционального фона: вы нервничаете по пустякам, переживаете, обижаетесь на окружающих. Все это мешает правильно оценить сложившуюся ситуацию и принять нужное решение. Особенно заметна эта тенденция в работе, но и на личных отношениях она сказывается.

Дева

Не торопитесь с выводами и решениями. Правильно оценить сложившуюся ситуацию вам сегодня будет очень трудно. Одни Девы выдают желаемое за действительное, другие, напротив, видят все в самом мрачном свете. То и другое приводит к ошибкам.



Весы

Вы стремитесь к переменам, но пока не понимаете, ни к каким именно, ни как их добиться. В результате ваши поступки часто опрометчивы, слова – неуместны, а успехи – скромны. День пройдет гораздо удачнее, если вы позволите себе сделать паузу и понаблюдать за тем, что происходит вокруг.



Скорпион

День пройдет хорошо, если вы посвятите его чему-то полезному. Подходит и работа, и домашние дела, и помощь окружающим, и учеба, и творчество – выбор большой. Важно избежать праздности, не пойти на поводу у лени. Откладывать дела на потом тоже нежелательно; есть опасность, что вы так никогда и не доведете их до конца. Все серьезные вопросы стоит обсуждать в середине дня, в это время найти общий язык с окружающими будет проще всего.



Стрелец

Очень спокойный и приятный день. Он отлично подходит для того, чтобы просто отдохнуть и побездельничать. Если это невозможно, позвольте себе небольшие отступления от привычного расписания, паузы между делами, а на досуге займитесь тем, на что давно не хватало времени.



Козерог

Сложный день. Особенно трудно придется тем, кто запланировал что-то важное. Лучше составить список дел, потому что удержать все их в голове вряд ли получится. Импровизации вам сегодня удаются плохо, а новые идеи, которых появляется достаточно, не так просто воплотить в жизнь, как хотелось бы. Но если не нервничать и не суетиться, ситуация вскоре начнет меняться к лучшему.



Водолей

Вы сделаете много полезного, если не станете откладывать на потом решение сложных задач. Стоит начать день с самого трудного и неприятного, тогда позже у вас останется достаточно времени и на отдых, и на общение с друзьями, и на посещение мероприятий, на которые вас могут неожиданно пригласить.









Рыбы

День спокойный, даже немного скучный, но очень плодотворный. Он хорошо подходит для работы, требующей внимания к деталям, аккуратности, точных расчетов. Вы не отвлекаетесь, не совершаете ошибок, ни одной мелочи не упускаете из виду. Разборчивость в общении позволяет избежать неприятных разговоров и негативных эмоций.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram