Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака

08:06, 06 дек 2021

Сегодняшний день предоставит возможность некоторым представителям астрологических символов воспользоваться интуицией себе во благо. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Овны, 6 декабря звезды рекомендуют вам отказаться от решения каких-либо серьезных вопросов. Постарайтесь отдохнуть и уделить время семье. В условиях пандемии коронавируса не забывайте о своем здоровье, избегайте массового скопления людей и побольше гуляйте.



Телец

Представителей этого знака зодиака во второй половине воскресенья может настичь достаточно неприятный разговор с партнером или коллегой. Постарайтесь свести агрессию к минимуму и выйти сухим из воды. Помните, что при помощи конфликта напряженную ситуацию не решить.



Близнецы

Самоанализ и работа «над ошибками», Близнецы, то, чему нужно посвятить этот день. Сегодня вам стоит более внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции. Череда ярких и динамичных событий начнется с самого утра и будет сопровождать вас в течение воскресенья.



Рак

Раки, 6 декабря вас могут попытаться спровоцировать на конфликт. Не поддавайтесь уловкам оппонента и ведите себя достойно. При этом, вам никто не запрещает говорить то, что вы думаете. Именно в процессе выяснения отношений вы сможете понять — кто друг, а кто враг.



Лев

Представители данного астрологического символа сегодня должны проверять любую полученную информацию. Достоверные источники могут подвести и направить на неверный путь. Прежде чем принимать взвешенные решения, используйте старые связи, чтобы проверить актуальность полученных данных.





Дева

Настало время, Девы, изменить давно привычную тактику, и пойти другой дорогой. А вот от подсказок интуиции отказываться не стоит. Анализируйте происходящее вокруг и идите вперед к намеченной цели. Ближе к вечеру вы можете получить приятный сюрприз от человека, с котором длительное время не общались.



Весы

Весы, 6 декабря все ваше внимание будет приковано к членам семьи и родственникам. Работа и бизнес уйдут на второй план. Постарайтесь составить конструктивный план на день, в котором останется место отдыху перед грядущими буднями.



Скорпион

Чужое мнение, Скорпионы, в это воскресенье может сыграть с вами злую шутку. Не стоит ориентироваться на окружающих, в том числе и на своего партнера. В сложившейся ситуации именно близкие люди могут навредить своими советами. Сделайте исключение и хотя бы раз в жизни решите что-то по зову сердца.



Стрелец

Представители этого знака зодиака в последнее время не могут определиться со статусом в личной жизни. Вы в буквальном смысле встали на паузу, и ждете событие, которое сдвинет дело с мертвой точки. Не забывайте, что все зависит только от вас. Пора действовать!



Козерог

Козероги, ваша затянувшаяся депрессия рано или поздно не доведет до добра. Вы не можете найти себе места потому, что связали свою жизнь с человеком, который не в состоянии оценить вас по достоинству. Отмотайте назад и вспомните, с кем были счастливы в недалеком прошлом.



Водолей

6 декабря, Водолеи, станет для вас ярким и успешным днем с множеством интересных событий. Отрывайтесь по полной! Новое знакомство может началом бурного и длительного романа, который перерастет в многолетние продуктивные отношения.









Рыбы

Рыбы, это воскресенье в какой-то степени станет для вас судьбоносным. Изменения могут коснуться личной жизни и профессиональной деятельности. Перспективы смены работы послужат началом успешной карьеры на новом месте. Отношения с партнером выйдут на более качественный уровень.





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