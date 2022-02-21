Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:04, 21 фев 2022

Сегодня лучше уделить больше внимания сиюминутным делам, которые можно решить быстро, чем долговременным проектам. Удачными окажутся поездки на короткие расстояния, но в то же время можно строить планы на путешествия, покупать билеты и бронировать гостиницы. Это хорошее время для тех, кто учится.



Вы можете слишком эмоционально реагировать на положение в семье. Старайтесь не говорить категорично: вы рискуете натолкнуться на противодействие со стороны близких. Подходящий день для начала диет или оздоровительных процедур. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Подходящий день для коммерческой деятельности, заключения сделок. Особенно благосклонны звезды к Овнам, работающим в торговле. Появляются новые бизнес-идеи, находятся люди, готовые помочь в их осуществлении. Можно дать волю фантазии: даже самые смелые и необычные ваши замыслы могут быть осуществлены.



Телец

Будьте готовы усердно трудиться: успехи возможны только при приложении усилий. Удается вести переговоры в правильном ключе, вы быстро находите единомышленников, ваши идеи получают поддержку. Несколько хуже обстоит дело с самостоятельной работой: вы часто отвлекаетесь, забывая о начатых проектах.



Близнецы

День обещает успехи в работе. Вы легко опережаете соперников и конкурентов, обезоруживаете недоброжелателей; есть шанс найти влиятельных покровителей. Серьезность, с которой вы подходите к решению любых вопросов, помогает избежать мелких досадных ошибок, способных помешать достижению поставленной цели. Благоприятный день для общения с влиятельными людьми, обсуждения условий сотрудничества, собеседований и встреч с потенциальными работодателями.



Рак

День связан с незначительными, но все равно радующими вас переменами к лучшему. Вам удается быстро сориентироваться в ситуации, принять правильные решения, максимально эффективно использовать любое удачное совпадение. Очень хороший день для общения с женщинами, именно они для вас сегодня будут лучшими наперсницами и деловыми партнерами.



Лев

Очень удачно складывается начало дня. Это подходящее время для того, чтобы проявить инициативу в делах, вынести на рассмотрение свои идеи, обсудить с потенциальными партнерами перспективы сотрудничества. Настойчивость помогает достичь цели, даже если кто-то пытается помешать вам.





Дева

Спокойный благоприятный день. Можно заниматься делами и проектами, незначительными с точки зрения окружающих, но важными для вас лично. Появляется шанс завязать знакомство, которое окажется многообещающим во всех отношениях. Старый друг сделает интересное предложение, которое стоит принять.



Весы

Вы энергичны, решительны и непреклонны. Все это обещает удачу в профессиональных делах и успех во многих смелых начинаниях. Однако будьте готовы к тому, что действовать вам придется в одиночку: рядом не наблюдается очереди из желающих помочь. Возможны денежные затруднения, придется отказаться от каких-то приятных покупок.



Скорпион

Неблагоприятный день для деловых встреч и проведения переговоров, обсуждения важных вопросов профессионального и личного характера. Поступающая информация противоречива, не всегда удается сделать из нее правильные выводы. Возможны мелкие неприятности, придется менять планы, приводить их в соответствие с изменившимися обстоятельствами.



Стрелец

Вы очень импульсивны, порывисты. Легко и охотно начинаете новые дела, также легко и охотно их бросаете – понятно, что достижению сколько-нибудь значительных успехов это ничуть не способствует. Есть и еще один важный момент: вы не слишком внимательны и аккуратны, поэтому высока вероятность мелких, но неприятных травм.



Козерог

Спокойно продолжайте начатое – этот день не подходит для того, чтобы менять коней на переправе или направление движения. Настойчивость становится тем оружием, с помощью которого вы сможете уничтожить даже самого влиятельного и коварного врага. Не бойтесь сложных задач: в этот день вы можете приступить к их решению, проделать значительную часть работы.



Водолей

День оказывается насыщенным и утомительным, но это вас не слишком огорчает. Вы хорошо понимаете, ради чего трудитесь, и понимаете, как важна цель, которую вы перед собой поставили. Порой в ваши дела вмешиваются родственники; вам удается избежать конфликтов, тактично объяснить, что вы сами знаете, как лучше поступить в той или иной ситуации.









Рыбы

День в целом складывается неплохо, но эмоциональный фон его неблагоприятен: вы становитесь гневливыми и раздражительными, чаще обычного позволяете себе резкие высказывания, совершенно забываете о тактичности и деликатности. Все это привело бы к ссорам, если бы окружающие не относились к вашим вспышкам с пониманием, не старались бы сгладить острые углы.





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