Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2022 года, для всех знаков зодиака

07:53, 22 фев 2022

Наиболее серьезные проблемы этого дня связаны с тем, что сегодня люди с готовностью и без всяких сомнений принимают на веру любые вымыслы просто потому, что хотят сохранить свои иллюзии, а не столкнуться лицом к лицу с суровой реальностью. В результате, на первый взгляд, все складывается неплохо, но мало-мальски внимательному наблюдателю быстро становится ясно, что это совсем не так.



Близкие люди легко дают друг другу обещания, которых не собираются выполнять, многие с увлечением рассуждают о планах, которые никогда не будут воплощены в жизнь. Сам по себе этот день может быть даже приятным, но позже воспоминание о нем будет приносить немало душевной боли. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».







Овен

Благоприятный день для решения важных профессиональных задач, а также вопросов, связанных с финансами. Ваша деловая интуиция очень остра, вы не допускаете ошибок, даже если располагаете минимумом информации. Хорошо проходят деловые встречи, можно договариваться о долгосрочном сотрудничестве с новыми партнерами.



Телец

Перед вами неожиданно открываются новые перспективы, и это очень вдохновляет. Пришло время забыть о неудачах и устремиться к новым вершинам. Первые победы не заставят себя ждать; они не только придадут вам уверенности, но и помогут найти новых союзников и единомышленников. Хорошо проходят публичные выступления, можно участвовать в общественных мероприятиях.



Близнецы

Вы легко принимаете решения, у вас масса интересных идей. Происходящее вокруг вы принимаете очень близко к сердцу, и порой это мешает сохранять объективность. Вы можете пострадать из-за чужих конфликтов, борьбы за власть. Важно уметь вовремя отстраниться, не дать вовлечь себя в том, что вам неинтересно.



Рак

Все идет хорошо, и серьезных причин для беспокойства у вас нет. Осуществить задуманное оказывается даже проще, чем вы ожидали, потому что друзья быстро приходят на помощь, предлагают новые способы решения проблем и вообще проявляют себя наилучшим образом. Благоприятный день для новых знакомств.



Лев

Этот день связан с поиском ответов на сложные вопросы. Споров будет много, и, к сожалению, далеко не в каждом из них родится истина – некоторые не приведут ни к чему, кроме ухудшения отношений. Особенно трудно будет найти общий язык с людьми, привыкшими полагаться на чужой опыт – их никак не удается убедить в том, что метод проб и ошибок более эффективен.





Дева

Этот день поставит перед вами сложные задачи, но вы проявите смекалку и справитесь с их решением. Старайтесь не торопить своих союзников – далеко не все успевают за скоростью вашей мысли. Могут потребоваться длительные переговоры, но вам все же удастся убедить оппонентов в своей правоте.



Весы

Неплохо было бы навести порядок в финансовых делах: состояние их несколько хуже, чем вы рассчитывали. В остальном же день оставляет приятное впечатление, поскольку подходит и для новых начинаний, и для продолжения уже ставшей привычной работы. Вы ведете себя очень тактично и деликатно, что способствует прогрессу и в личных, и в деловых отношениях. Вероятность конфликтов минимальна, все сложные ситуации вам удается урегулировать мирным путем.



Скорпион

Любые перемены будут благоприятны. Вы можете сменить работу или вид деятельности, переехать. Попробуйте изменить свой стиль, прическу. Если ваши отношения с любимым человеком требуют изменений, то самое время их сделать. Оставьте прошлое, оборвите ненужные связи, и удача улыбнется вам.



Стрелец

Можно добиться больших успехов в работе, решить профессиональные задачи, над которыми и вы, и ваши коллеги долго ломали головы. Это благоприятный день для крупных приобретений, инвестиций в бизнес, встреч с важными людьми. Стрельцам, которые находятся в самом начале трудового пути, этот день позволит получить ценный опыт.



Козерог

Профессиональные перспективы этого дня очень благоприятны. Можно многого добиться, если действовать последовательно, не станете поддаваться эмоциям. Ваши поступки обдуманны, а решения взвешены, ошибок вы не допускаете. Удачными оказываются деловые поездки. Возможны значительные денежные поступления.



Водолей

Удачный день. Ваша интуиция очень сильна, и вы быстро понимаете, в какой ситуации и как следует себя вести, чтобы добиться нужного результата. Представители знака приобретают полезные знания и навыки, а также находят союзников, при поддержке которых смогут решить не только профессиональные, но и личные проблемы.









Рыбы

Не поддаться на провокации трудно, но у вас это все же получится. Проявите твердость, не идите на поводу у окружающих, не позволяйте каждому встречному лентяю и бездельнику сесть вам на шею. В этот день вам многие свои проблемы придется решать самостоятельно, но это не повод заниматься еще и чужими делами.





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