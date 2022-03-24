Гороскоп на сегодня, 24 марта 2022 года, для всех знаков зодиака

08:01, 24 мар 2022

Интересный плодотворный день, хорошо подходящий для самых разных дел. На пути могут возникать преграды, но преодолеть их будет довольно просто. Многим сегодня свойственны изобретательность и находчивость, благодаря которым удается найти нестандартные решения.







С близкими поладить будет несколько труднее, чем обычно. Придется постараться, чтобы избежать ссор, найти компромиссы. Возможны разногласия, касающиеся денег или общего имущества. Обсуждение важных вопросов лучше отложить до более спокойного момента.



Овен

Значительные события маловероятны, а вот на разнообразные мелкие происшествия день очень щедр. Возможны встречи с давними друзьями, вероятно приглашение в гости. Не исключены незапланированные поездки, которые пройдут на удивление удачно. Можно делать крупные покупки, вкладывать деньги в бизнес.



Телец

В начале дня вы почувствуете прилив сил, настроение будет хорошим. Но, к сожалению, оптимизм ваш необоснован: на легкие победы или выдающиеся успехи рассчитывать не приходится. Руководство может обвинить вас в легкомыслии, несерьезном отношении к работе. Доля правды в этих упреках есть, поскольку домашние и личные дела действительно представляются вам более интересными и важными, а профессиональные заботы отходят на второй план.



Близнецы

Максимально эффективно используйте первую половину дня: в это время можно многого добиться, если не сидеть сложа руки и не ждать, пока ваши проблемы решат другие. В дальнейшем у многих представителей знака возникают сомнения в правильности поставленных целей и выбранного пути. Близнецы теряют уверенность в себе, нуждаются в одобрении и эмоциональной поддержке близких.



Рак

Осторожность и благоразумие помогают вам обходить ловушки, расставленные недоброжелателями. Вы избегаете опасных экспериментов, предпочитаете действовать проверенными методами, и такая тактика оказывается вполне эффективной. Середина дня – время, когда вам удастся любая хитрость.



Лев

День сложится удачно, если вы серьезно подойдете к выбору цели и составлению планов, легкомыслие недопустимо даже в мелочах. Будьте готовы к тому, что для получения нужного результата придется потрудиться, обратиться за помощью к человеку, который не слишком вам симпатичен. Люди, некогда оказавшие вам услуги, сегодня потребуют платы за них.





Дева

Планы ваши грандиозны, а вот вероятность их реализации, к сожалению, невелика. Сейчас вам не хочется думать о трудностях и вдаваться в детали – зато очень хочется поверить, что все получится легко и быстро. Есть опасность неудачных инвестиций. Хорошо, если рядом будет человек, который проконтролирует ваши расходы.



Весы

Первый день удачного периода. Можно приступать к важным и сложным делам, начинать работу над сложными проектами. День подходит для деловых переговоров, обсуждения условий долгосрочного сотрудничества; Весам, ищущим работу, улыбнется удача на собеседованиях.



Скорпион

В первой половине дня может раздражать какая-то неразбериха в делах, но вам все же удастся навести порядок, и после этого все пойдет на лад. Будьте осторожны во время общения с людьми, от которых может зависеть развитие вашей карьеры: некстати сказанное слово принесет немало проблем. Финансовые затруднения удастся преодолеть во второй половине дня.



Стрелец

День выдастся довольно неоднозначным. С одной стороны, вы будете позитивны, популярны и общительны. С другой — станете себе позволять колкости, которые могут ранить ваших родных и близких.



Козерог

Если сегодня вас что-то и расстроит, то только какая-нибудь мелочь: крупные неприятности и серьезные проблемы крайне маловероятны. Благоприятный день для покупки вещей, которые помогут вам более эффективно трудиться или украсят рабочее место; можно сделать небольшую перестановку дома или в офисе, приобрести комнатные растения.



Водолей

Вы не можете пожаловаться на недостаток жизненной энергии. Более того – энергии этой так много, что вам не всегда удается найти ей достойное применение. Порой вы совершаете необдуманные поступки, разрушаете то, чем дорожили. Могут возникать разногласия с людьми, чье мнение для вас особенно важно.



Рыбы

Вам представится возможность проявить свои организаторские способности и лидерские качества, почувствовать себя душой компании, желанным гостем и просто незаменимым человеком – согласитесь, это приятно. Добавьте к этому неожиданные любовные признания и приятные сюрпризы, и вы поймете, почему этот день стоит считать удачным.





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