Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2022 года, для всех знаков зодиака

08:45, 16 апр 2022

Нелегко сохранять спокойствие: эмоциональный фон дня нестабилен, чувства могут взять верх над здравым смыслом. Многие идут на поводу у своих слабостей, тратят силы и время на исполнение мимолетных желаний, при этом забывая о важных делах. Вероятны незапланированные расходы, о которых позже придется пожалеть.







День будет удачным для тех, кто сосредоточиться на каких-то важных проблемах и задачах, уделит максимум внимания решению проблем, возникших в последнее время. Неплохо складываются поездки, и деловые, и развлекательные. Желательно избегать серьезных физических нагрузок, особенно во второй половине дня.



Овен

С окружающими вы ладите просто отлично, об их намерениях, желаниях и ожиданиях догадываетесь молниеносно, чужими слабостями пользуетесь умело. Но ни в коем случае не хитрите – вас выведут на чистую воду, и это станет началом действительно больших неприятностей.



Телец

Не волнуйтесь: даже если не все будет идти так, как вы задумывали, день сложится неплохо. Некоторый застой в делах раздражает самых неутомимых и энергичных представителей знака, но большинство Тельцов рады возможности перевести дух и немного отдохнуть, провести время с друзьями и членами семьи.



Близнецы

Чем сложнее и важнее вопросы, которые вы будете обсуждать в этот день, тем значительнее вы продвигаетесь в их решении. Вы настолько хорошо понимаете окружающих, что порой манипулируете ими, даже играете чужими чувствами. Велик соблазн обратиться к нечестным методам, чтобы одержать верх над соперниками. Удачно проходят деловые поездки, возможно получение предложения о работе в другом городе или регионе. Благоприятный день для коммерческой деятельности, можно заключать сделки.



Рак

Многое оказывается проще, чем можно было подумать. Правильные решения лежат на поверхности, поэтому не стоит долго ломать голову. Не стесняйтесь обращаться к чужому опыту – это поможет вам избежать собственных ошибок. Проблемы, возникающие в этот день, незначительны, вы легко с ними справляетесь.



Лев

Не происходит ничего особенного, но вы волнуетесь — и не зря. Интуиция подсказывает, что не все идет так хорошо и гладко, как кажется на первый взгляд. Если вы прислушаетесь к ней получше, то наверняка поймете, что нужно предпринять, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Возможны трудности в общении с людьми старшего возраста, особенно сложно будет ладить с пожилыми женщинами.





Дева

В этот день вам придется потратить много сил на решение вопросов, которые для вас не слишком важны. Мысль о том, что вы действуете в интересах других, какое-то время поддерживает вас, но вскоре появляется желание подумать и о себе. И вот тут может возникнуть конфликт: окружающие вовсе не собираются обходиться без вашей помощи.



Весы

Возможны интересные деловые предложения; принимайте их, долго не раздумывая – это ваш шанс реализовать свои замыслы. Расширяется сфера деятельности, появляются новые обязанности, все это вас ничуть не беспокоит: за дела вы беретесь с неподдельным энтузиазмом. Вероятно появление новых союзников, сотрудничество с которыми будет длительным и плодотворным.



Скорпион

Плодотворный гармоничный день, открывающий массу возможностей для плодотворного сотрудничества. Вы легко находите общий язык с людьми (особенно с женщинами), можете кого угодно привлечь на свою сторону. Одно плохо – вы не слишком разборчивы, а потому возможны нежелательные контакты.



Стрелец

Первая половина дня проходит легко и приятно. Жизнь преподносит приятные сюрпризы, вы добиваетесь поставленных целей. Открываются новые возможности, появляется ощущение душевного подъема. Вы буквально излучаете оптимизм, что делает вас особенно привлекательными для представителей противоположного пола. Вам очень везет в мелочах.



Козерог

Трудно найти общий язык с окружающими, в том числе – с людьми, к которым вы искренне привязаны. Вы не считаетесь ни с чьим мнением, кроме собственного, поэтому многие ваши поступки вызывают негативную реакцию. Возможно нарушение ранее достигнутых договоренностей, многим представителям знака придется спешно менять планы.



Водолей

День приносит блестящие идеи и настоящими озарениями. У многих представителей знака появляются новые увлечения и интересы. Творческий потенциал высок чрезвычайно, неудивительно, что вы легко находите людей, готовых помочь вам в реализации замыслов.









Рыбы

День неожиданных успехов — не слишком значительных, но чрезвычайно приятных. Люди, сомневавшиеся в ваших профессиональных и личных качествах, вынуждены признать: вы достойны самой высокой оценки. Возможно получение неожиданных деловых предложений, не исключено, что вам представится шанс принять участие в работе над каким-то проектом международного значения.





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