Гороскоп на сегодня, 16 мая 2022 года, для всех знаков зодиака

07:58, 16 май 2022

День сложится хорошо, если вы не станете думать о чем-то мрачном и неприятном. Чем с большим оптимизмом вы смотрите в будущее, тем лучше. Старайтесь избегать разногласий и споров. Это не всегда легко, особенно если вы имеете дело с представителями противоположного пола, но все же возможно.







Нежелательно составлять и подписывать документы, вкладывать деньги в сомнительные бизнес-проекты или покупать дорогие вещи. Рекомендуется избегать любых рискованных начинаний, опасных экспериментов. Далекие поездки и деловые встречи лучше перенести.



Овен

Неудачный день. Вы сами на себя не похожи – капризничаете по любому поводу, ссоритесь со всеми подряд (в том числе с теми, кого очень любите), часто ведете себя безответственно. Эмоции очень сильны, именно они заставляют вас принимать решения, о которых позже придется пожалеть. Многие представители знака ведут себя как подростки – например, начинают борьбу с признанными авторитетами, бунтуют против общепринятых правил.



Телец

Благоприятный день для начала делового сотрудничества. Вам удивительным образом удается вдохновлять людей на те поступки, которые окажутся полезными для вас. Возможно заключение договоров о долгосрочном сотрудничестве. Продуктивным будет обсуждение важных вопросов делового и личного характера.



Близнецы

Вам сопутствует удача в коммерческой деятельности. Можно заключать крупные сделки, в том числе, связанные с недвижимостью, покупать и продавать предметы роскоши и просто очень дорогие вещи. Встречи с иностранцами проходят приятно и оказываются полезными во всех отношениях; возможно начало длительных отношений, характер которых (деловой, дружеский или романтический) будет зависеть только от вас.



Рак

Перед вами открываются неплохие перспективы, но далеко не всегда вы замечаете возможности, которыми стоило бы воспользоваться. Прислушивайтесь к советам – мудрый человек подскажет вам, как следует действовать. Получение денег в этот день маловероятно – ожидаемые суммы поступят позже.



Лев

Это подходящий день для составления планов на ближайшее будущее. Вам несложно увидеть вещи в истинном свете, разобраться, что к чему. Многие представители знака блестяще справляются с решением интеллектуальных задач, которые оказались не по зубам окружающим.





Дева

Подходящий день для общения на серьезные темы, обсуждения вопросов, прямо или косвенно связанных с вашей профессиональной деятельностью. Влиятельные люди, на чью помощь вы рассчитывали, вас не подведут; более того, вы можете получить такие заманчивые предложения, что поначалу даже не поверите своему счастью.



Весы

Сегодня вам многое удается легче, чем обычно. Вы добиваетесь отличных результатов в делах, требующих изобретательности и творческого подхода. Но и там, где нужны прежде всего аккуратность и осмотрительность, вы не терпите неудачи. Очень хорошо этот день подходит для проявления лидерских качеств. Если есть возможность чем-нибудь и кем-нибудь поруководить, непременно займитесь этим.



Скорпион

Очень удачный плодотворный день, вы многое успеваете, быстро справляетесь даже со сложными делами. Друзья поддерживают вас во всем, охотно помогают в реализации ваших идей. Вероятны интересные знакомства, однако романтические отношения, начинающиеся в этот день, сложатся удачно лишь в том случае, если вы не будете торопить события.



Стрелец

Удачный день. Поторопитесь довести до конца все начатые дела – как раз сейчас хорошо ставить финальные точки, подводить итоги, получать награду. Можно браться и за краткосрочные новые проекты, но только в том случае, если вы совершенно уверены, что сможете довести их до конца самостоятельно.



Козерог

Перед вами в этот день откроется несколько интересных возможностей, и главная трудность будет состоять в том, чтобы выбрать одну из них. Главное – не размышлять слишком долго, есть опасность остаться ни с чем. Вероятны интересные встречи, возможно получение заманчивых деловых предложений.



Водолей

Начало дня принесет неприятные, тревожные известия. Придется приложить усилия для получения информации, которая очень важна для вас и ваших близких. Помогает острая интуиция: именно благодаря ей вы быстро находите верные решения в сложной ситуации. Очень полезно в этот день общаться с женщинами зрелого возраста, их жизненный опыт может вам пригодиться.









Рыбы

Неплохой день для деловых контактов, однако стоит проявить разборчивость в общении, поскольку ваша честность не всегда работает на вас. Не торопитесь подписывать соглашения о сотрудничестве: не исключено, что вам удастся добиться более выгодных условий. Многих представителей знака ожидают денежные поступления.

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