Гороскоп на сегодня, 4 июня 2022 года, для всех знаков зодиака

07:30, 04 июн 2022

Если у вас есть какие-то определенные планы на этот день, поторопитесь приступить к их реализации. Дело в том, что утро будет не только мудренее вечера, но и многообещающее, и плодотворнее. Так что не теряйте время зря. Во второй половине дня в голове будут бродить почти исключительно романтические мысли, так что это время лучше использовать для разнообразных свиданий.







Поступает довольно много деловых предложений. Для того чтобы в полной мере воспользоваться возможностями, которые они открывают, потребуются хитрость и изворотливость. К выбору потенциальных союзников относитесь придирчиво: сделав правильную «ставку», можно существенно увеличить свои доходы.



Овен

День связан с поиском ответов на вопросы, которые кажутся вам чрезвычайно важными. Окружающие не разделяют вашей точки зрения, но вас это мало беспокоит; вы узнаете то, что хотели узнать, делаете выводы и действуете в соответствии с ними. Меняются отношения с деловыми партнерами и просто знакомыми. Человек, который вам раньше не нравился, может завоевать вашу симпатию; но не исключено и разочарование в том, кого вы считали своим единомышленником или даже другом.



Телец

День связан с появлением новых интересов и увлечений, расширением кругозора. Вы активно используете чужой жизненный опыт, что помогает вам находить выход из неоднозначных ситуаций. Подходящий день для покупки техники; чем она сложнее – тем лучше.



Близнецы

День насыщен событиями, но усталости вы не чувствуете, а все потому, что занимаетесь именно теми делами, которые вам действительно нравится. Удается найти применение своим талантам, реализовать творческий потенциал. Ваши успехи не остаются незамеченными, появляются новые поклонники.



Рак

День хорошо подходит для завершения сложных и утомительных дел. Многие преграды, ранее мешавшие вашему движению вперед, перестают существовать. Вероятен значительный прогресс в переговорах, не исключено получение заманчивых предложений о сотрудничестве. Возможны незначительные денежные поступления.



Лев

В целом день складывается неплохо, однако в середине его возможны неприятные происшествия. Не исключены споры с родственниками, трудно будет прийти к согласию при обсуждении каких-то общих для всех вопросов. Возможны неудачные покупки, неоправданные расходы. Вы легко поддаетесь на провокации, это может стать причиной серьезных неприятностей.





Дева

Хотя влияние позитивных тенденций сильно и день в целом складывается удачно, придется приложить усилия, чтобы достичь желаемого. Недоброжелатели делают все возможное, чтобы воздвигнуть преграды на вашем пути, и иногда добиваются успеха в этом деле. Однако вы сохраняете спокойствие, и именно это позволяет вам правильно оценить ситуацию и решить, как следует действовать.



Весы

Не ждите от этого дня слишком многого; тот момент, когда ваши сокровенные желания исполнятся, еще не наступил. Не стоит торопить события – пусть они идут своим чередом, вы же пока можете заняться тем, что доставляет вам удовольствие. Возможны встречи с приятными людьми, интересные знакомства.



Скорпион

Этот день не оправдает кое-каких ваших надежд, но и сплошным разочарованием не станет. Лучше всего вы справляетесь с тем, что можно сделать самостоятельно. А вот если требуются сотрудничество, объединение усилий – к сожалению, не исключены разногласия, противоречия и многие проблемы.



Стрелец

Этот день кажется очень многообещающим, но, к сожалению, не оправдывает ожиданий. Пустые мечты, напрасные надежды – вот что занимает все ваше время, отнимают массу энергии. А ведь есть дела, требующие внимания, есть вопросы, ответы на которые нужно найти именно сегодня. Но люди, пытающиеся помочь вам выбраться из паутины иллюзий, вас только раздражают.



Козерог

Сохраняйте спокойствие, особенно если имеете дело с влиятельными людьми, от которых зависит ваше профессиональное будущее. На рабочих встречах следуйте традициям, соблюдайте правила этикета и не допускайте фамильярностей; попытки использовать личное обаяние для достижения профессиональных целей не увенчаются успехом.



Водолей

Неблагоприятный день для общения, трудно найти общий язык с окружающими. Вы быстро устаете, но возможность передохнуть едва ли представится: дел будет много, груз обязанностей может показаться непосильным. Нежелательны деловые встречи, в особенности – посвященные обсуждению долгосрочных перспектив.









Рыбы

Все не так просто и ясно, как хотелось бы, но все же значительно лучше, чем могло быть. Вам нелегко принять правильное решение; стоит прислушаться к советам людей, которые вас любят и ценят. Новые знакомства нежелательны – вы слишком торопитесь, и порой доверяете тем, кто совершенно этого не заслуживает.

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