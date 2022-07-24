Гороскоп на сегодня, 25 июля 2022 года, для всех знаков зодиака

21:12, 24 июл 2022

День из разряда довольно неудачных. Достижение поставленных целей сопряжено с серьезными проблемами, приходится трудиться в поте лица ради даже самого скромного результата. К счастью, даже у самых легкомысленных и непоседливых сегодня достаточно последовательности и терпения, чтобы не отступать после первых же трудностей и продолжать движение вперед при любых обстоятельствах.







Многочисленные противоречия и разногласия омрачают личные отношения. Ссорятся даже те, кто раньше старался найти мирное решение любого острого вопроса. Чем сложнее отношения в сложившихся парах, тем труднее будет прожить этот день без ссор и взаимных упреков.



Овен

Возникает много проблем, причем они появляются даже там, где, казалось бы, ничто не предвещало трудностей. Может выходить из строя техника, не исключены транспортные проблемы. Очень трудно следовать ранее составленному графику, вы повсюду опаздываете, задерживаете людей, чье время ценится на вес золота. В результате могут возникнуть серьезные конфликты с руководством.



Телец

В этот день вас ждут приятные встречи и полезные знакомства. Удается добиться успеха в профессиональной сфере, есть шанс найти новый источник доходов или обзавестись влиятельными покровителями. Вы действуете решительно, порой даже слишком, и рискуете выбиться из сил, если не передохнете.



Близнецы

Легко не будет, зато интересно – наверняка. Преграды, возникающие на пути, преодолеть можно; потребуется для этого всего две вещи: настойчивость и помощь союзников. Лучше идти проторенными тропами, не нарушать традиций и общепринятых правил, ваша оригинальность едва ли будет высоко оценена. Это касается не только поступков, но и вашего имиджа.



Рак

Уже утром вы почувствуете, что день сложится удачно – и интуиция вас не подведет. Сегодня вы можете позволить себе идти легкими путями, не прикладывать усилий для достижения поставленных целей, все и так сложится наилучшим образом. Вы пребываете в отличном настроении и не даете загрустить тем, кто вас окружает.



Лев

Ваши стремления и желания столь же сильны, сколь и противоречивы – неудивительно, что день оказывается довольно беспокойным. Вы все время заняты, но никогда не можете объяснить, чем именно. Поэтому вам поручают все новые и новые дела, нагрузка на работе возрастает до немыслимых пределов.





Дева

Вы не слишком осторожны, и это может привести к проблемам и ошибкам в расчетах. С другой стороны, интуиция достаточно остра, поэтому правильные решения вы принимаете быстрее обычного. Хорошо заниматься делами, требующими творческого подхода, нестандартного взгляда на вещи.



Весы

Вы оказались не в лучшем положении. Человек, не раз обещавший поддержку, подводит – приходится действовать самостоятельно, и у вас даже нет времени толком разобраться в ситуации. Вероятность ошибок велика, но не может не радовать то, что вы их быстро исправите. Будьте экономны, откажитесь от дорогостоящих приобретений.



Скорпион

Поставить точку в давнем деле удастся в первой половине дня. Вторую же стоит посвятить получению информации и тому, что вызывает неподдельный интерес. Можно улучшить свои навыки, приобрести ценный опыт, научиться чему-то новому. Вы будете неспособны сосредоточиться на одном объекте, лучше распределить время, уделив внимание разным областям жизни.



Стрелец

Не самое подходящее время для того, чтобы заниматься карьерой. На первый план выйдут ваши качества, мешающие добиться успеха и одобрения у начальства. Вы будете агрессивны, импульсивны и несговорчивы, а потому можете наломать немало дров. Попробуйте признать свои ошибки, и окружающие отнесутся к вам с большим пониманием и симпатией.



Козерог

Хорошо заниматься самообразованием, чтением книг или просмотром познавательных передач. Сегодня стоит попытаться изменить свой взгляд на мир, победить упрямство и желание делать все «как надо». Обратите внимание на рацион, возможно, чтобы избежать проблем со здоровьем, придется изменить привычки в питании.



Водолей

Возникают трудности, но вы не сомневаетесь в том, что они преодолимы и продолжаете движение в выбранном направлении. Водолеи с энтузиазмом берутся за сложные дела и доводят их до конца, хоть и не сразу. Придется решать несколько сложных задач одновременно, но это не смутит вас.









Рыбы

Вы с удовольствием участвуете в общественной и политической жизни, посещаете светские мероприятия, хорошо проводите время. Возможно неожиданные, но очень приятные встречи. На пользу идет смена обстановки, появляются новые увлечения и интересы. Удачными будут покупки, сделанные в первой половине дня.

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