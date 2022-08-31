Гороскоп на сегодня, 1 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:50, 31 авг 2022

Спокойный благоприятный день, хорошо подходящий для сложной работы или решения практических задач. Удастся сосредоточиться, заметить все, что заслуживает внимания. Будет возможность завершить многие дела, начатые раньше. Будет возможность заключить выгодные сделки, вложить деньги, заработанные раньше, в какой-то интересный перспективный проект.







Влияние позитивных тенденций заметно и в сфере личных отношений: они складываются гармонично. Вряд ли возникнут какие-то серьезные проблемы в общении с близкими. Вы сможете избежать недопонимания, взаимных претензий.



Овен

Вы возьметесь за важное и интересное дело и справитесь с ним блестяще, если не будете терять время зря. Рассматривайте любые возможности добиться успеха – сегодня к цели ведут те пути, которые другим людям кажутся рискованными, слишком оригинальными или бесконечно трудными. Неплохо проходят деловые переговоры, вы задаете в них тон.



Телец

Можно успеть сделать много хорошего как для себя лично, так и для окружающих. Этот день как нельзя лучше подходит для начала важных дел: во-первых, вы составите отличный план действий, во-вторых, сможете приблизиться к поставленной цели, даже если не все будет идти так, как ожидалось. Ярко проявляются творческие способности представителей знака, в этот день хорошо заниматься делами, позволяющими дать волю фантазии.



Близнецы

Появляется возможность изменить жизнь, не хватает только решимости. Сложности, возникшие в отношениях с любимым человеком, мешают поверить в себя и с оптимизмом смотреть в будущее, а полученным деньгам вы относитесь с такой бережливостью, как будто ближайшее пополнение бюджета ожидается не раньше, чем через несколько лет.



Рак

Прежде чем начинать работу над каким-то новым проектом, убедитесь в том, что обладаете всей необходимой информацией. Не знать чего-то – значит поставить себя под угрозу; сегодня проблемы, порожденные недостаточной осведомленностью, возникают чаще, чем когда бы то ни было. Осторожнее с деньгами: высока вероятность неудачных покупок и инвестиций.



Лев

Вы очень стараетесь избегать конфликтов, поскольку прекрасно понимаете: если они возникнут, восстановить мир будет крайне трудно. Вы нетерпеливы, требовательны к окружающим, не проявляете снисходительности к слабостям других людей. Смягчитесь, если не хотите поссориться с теми, кем действительно дорожите.





Дева

Возможны финансовые потери, неудачные покупки. Если вы собираетесь пройтись по магазинам, стоит взять с собой человека, который поможет удержаться от неоправданных трат. Нежелательно записываться на какие-то долгосрочные курсы — скорее всего, вы быстро перестанете их посещать.



Весы

Это один из тех дней, когда вы способны сделать мир значительно лучше. Главное – вовремя определиться с направлением действий. Заниматься несколькими делами одновременно непродуктивно, поэтому сосредоточьтесь на том, что считаете действительно важным.



Скорпион

Вам не сидится на месте. Хочется действовать, двигаться, что-то менять в жизни. Однако вы настроены не слишком серьезно, часто отступаете, столкнувшись даже с самыми незначительными трудностями. Проявите чуть больше настойчивости – и результаты приятно удивят вас.



Стрелец

Вы не тратите зря ни время, ни силы. Сосредоточившись на главном и отбросив второстепенное, вы добиваетесь поистине блестящих результатов. Кто-то может позавидовать вашим успехам, но основания для опасений нет: недоброжелатели не могут вам навредить. Возможны значительные денежные поступления, день подходит для покупок.



Козерог

Близкие ждут от вас поступков, к которым вы пока не готовы – это раздражает и портит настроение. Отстаивая свое право принимать решения самостоятельно, вы порой бываете агрессивны, обижаете окружающих. Чтобы не мучиться чувством вины, прикусите язычок и воздержитесь от критических замечаний и советов, которых никто не просит.



Водолей

Вы жизнерадостны, изобретательны, полны энергии. Многие представители знака в этот день возьмутся за что-то новое, с блеском доведут до конца какое-нибудь сложное дело. Кроме того, Водолеям частенько везет – и представители знака умело этим пользуются. Однако чрезмерная самоуверенность опасна (особенно во второй половине дня): вы рискуете нажить себе сильных врагов.









Рыбы

Не паникуйте. Да, этот день не из простых, и потрудиться вам придется, но результат вы получите именно такой, к которому стремитесь. Нужна осторожность при работе с острыми предметами, сложными инструментами – возможны травмы, также есть опасность поранить кого-то другого. Можно заниматься оформлением документов, решать юридические вопросы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram