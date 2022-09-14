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Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 15 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:08, 14 сен 2022

В начале дня стоит попытаться сделать то, что прежде казалось невозможным. Шансы добиться успеха сейчас высоки, особенно у тех, кто не отступает, если на пути возникают преграды. Легко будет научиться чему-то новому. Можно объединиться с единомышленниками, вместе будет и проще, и интереснее идти к цели.



Вторая половина дня будет сложной для чувствительных и впечатлительных людей. Эмоциональный фон в это время неблагоприятен, очень легко утратить равновесие. Часто появляется ощущение беспричинной тоски, а отогнать мрачные мысли оказывается неожиданно трудно.

Овен
Насыщенный и интересный день, сидеть без дела не будет ни возможности, ни желания. Новые начинания удачны, даже самые смелые из них получают поддержку, долго искать союзников не приходится. В течение всего дня вы будете окружены людьми, с которыми отлично поладите. Возможны неожиданные, но очень приятные и интересные предложения.

Телец
Не позволяйте никому загнать вас в рамки: внутренняя свобода – это именно то, что может изменить этот неоднозначный день к лучшему. Можно решить финансовые вопросы, урегулировать разногласия, касающиеся имущества. День очень хорошо подходит для контактов с людьми, занимающими высокое положение в обществе.

Близнецы
Сохраняйте спокойствие и верность обычному образу жизни. Шумные компании, многолюдные вечеринки и обильные застолья сегодня не для вас — лучше отказываться от любых соблазнов. Проявите твердость духа и не поступайтесь своими принципами, кто бы ни уговаривал вас на это.

Рак
Проявите осторожность в первой половине дня, и тогда вторая пройдет для вас чрезвычайно удачно. Информация, которую вы получаете сегодня, вскоре окажется полезной; день подходит для учебы, повышения квалификации, посещения семинаров и конференций. Стоит иметь в виду, что высока вероятность важных звонков, поэтому старайтесь быть на связи в течение всего дня.

Лев
Пора браться за важные дела! Даже если поначалу вы не уверены в успехе, все сложится наилучшим образом, поскольку выбранная вами тактика будет просто безупречной и эффективной в любых обстоятельствах. Середина дня — время блистать; нетрудно будет привлечь к себе всеобщее внимание и завоевать симпатии.


Дева
День хорошо подходит для работы, в том числе – для начала масштабных, сложных и ответственных дел, к которым вы раньше и подступиться не решались. Удается составить план действий, которого вы потом будете придерживаться даже в мелочах, определиться с приоритетами и найти союзников. Но нагрузки возрастают, и это не лучшим образом сказывается на самочувствии; постарайтесь найти время для отдыха, иначе недомогание спутает ваши планы.

Весы
Несмотря на отдельные успехи, день все же складывается не слишком удачно. Вам кажется, что ваши победы незначительны, а поражения сродни катастрофе. На самом деле это не так; позже, обдумывая события этого дня, вы поймете, что многого добились и получили ценный опыт. Нежелательно в этот день работать с документами, составлять отчеты: вы рассеянны и чаще обычного допускаете ошибки.

Скорпион
Проявите осторожность в первой половине дня, и тогда вторая пройдет для вас чрезвычайно удачно. Информация, которую вы получаете сегодня, вскоре окажется полезной; день подходит для учебы, повышения квалификации, посещения семинаров и конференций. Стоит иметь в виду, что высока вероятность важных звонков, поэтому старайтесь быть на связи в течение всего дня.

Стрелец
Удачный день. Звезды поддерживают вас во всем, поэтому можно браться даже за сложные и масштабные дела, не сомневаясь в успехе своих начинаний. Вы легко находите союзников, в том числе влиятельных, к тому же люди, которые помогают вам в этот день, могут стать настоящими друзьями.

Козерог
Вспомните о людях, которые когда-то помогли вам: сейчас они нуждаются в вашей поддержке. Вообще, этот день хорошо подходит для восстановления прерванных личных отношений и деловых связей. Перед вами открывается немало новых возможностей, и воспользоваться ими совсем не трудно, нужно лишь немного храбрости.

Водолей
В этот день вам сослужат хорошую службу серьезность, исполнительность, готовность соблюдать самую строгую дисциплину. Вы проявляете осторожность, ведете себя очень благоразумно – а потому избегаете многих проблем. Правда, увлеченность собственными делами, свойственная вам сегодня, не по вкусу окружающим. Вас часто критикуют, а порой и просто ругают.



Рыбы
В целом день неплохой, лишь одно плохо – ваше настроение, которое слишком часто меняется. Выполнение профессиональных обязанностей навевает на вас скуку, но вы все же достаточно добросовестны, и потому не допускаете ошибок. Деловые отношения едва ли удастся перевести в какое-то неформальное русло, но вас это не слишком огорчает.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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