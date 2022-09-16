Любовный гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:05, 16 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 17 сентября, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам придется вспомнить о существовании такого короткого, но неприятного слова, как «надо». Необходимость какого бы то ни было действия в личной жизни будет довлеть над Вами подобно Дамоклову мечу, и, хотите Вы того или нет, что-то сделать Вам все же придется.



Телец

В этот день Ваш любимый человек будет воздействовать на Вас благотворно, умиротворяющее и даже временами усыпляюще. Но если первые два пункта – это хорошо, то последний – не очень, ибо Ваша половинка может сделать какие-нибудь неправильные выводы из Вашего мерного сопения. Держите себя в руках!



Близнецы

Сегодня для Вас основным достоинством Вашего любимого человека будет его надежность. Посему если таковой в его арсенале не обнаружится, срочно думайте, стоит ли Вам продолжать с Вашей половинкой хоть какое-то общение, ибо вряд ли Вы когда-либо сможете на нее положиться в трудную минуту.



Рак

В этот день Вам особенно трудно будет общаться с Вашим любимым человеком. Порой вам будет казаться, что вы разговариваете на разных языках и хотите друг от друга совершенно несовместимых и никак не сочетаемых друг с другом вещей. Не хотите ли нанять переводчика?



Лев

Сегодня Вы вполне можете сделать неприятное открытие касательно Вашей половинки. А Вы и не знали, что она на самом деле такая. Впрочем, это к лучшему: одной иллюзией у Вас будет меньше, а дорогого Вам человека Вы сможете оценивать весьма адекватно.



Дева

Пожалуй, сегодня Ваши шансы на встречу с прекрасным принцем (принцессой) незначительны. Звезды в этом уверены почти на сто процентов, но это не значит, однако, что не надо особенно заботиться о своей внешности. А вдруг именно касательно Вас звезды ошибаются?



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется сделать для Вас что-то приятное, но угадать Ваши желания окажется для него нелегкой задачей. Подскажите ему, что бы Вы сейчас хотели получить от него больше всего, причем таким образом, чтобы он искренне верил в то, что это была его идея.



Скорпион

Сегодня Вам стоит выкроить хотя бы минутку на откровенный разговор с Вашим любимым человеком. Этот разговор может дать больше, чем различные намеки, угрозы или попытки доказать что-то действиями или их отсутствием. Впрочем, Вы сами в этом убедитесь, как только попробуете.



Стрелец

Замечательный день для несерьезных отношений. Сегодня Вы вполне можете «поиграть в любовь» с Вашим лучшим другом. Причем получится это настолько убедительно, что многие Вам поверят. А вдруг поверите и Вы, и не захотите расставаться с этим новым качеством и хорошим человеком? Впрочем, это Вам предстоит решать уже завтра.



Козерог

Сегодня Вы будете на редкость самостоятельны в суждениях: даже Ваш любимый человек не будет для Вас авторитетом. Такое невнимание к его мнению может его довольно серьезно обидеть, поэтому постарайтесь хотя бы сделать вид, что Вы принимаете к сведению его аргументы.



Водолей

Сегодня Вы узнаете о том, что Вашему любимому человеку что-то не нравится в Вашем поведении или характере, но он почему-то в течение довольно длительного времени не решался Вам об этом рассказать. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Еще не поздно все изменить.



Рыбы

Сегодня Ваш друг очень поможет Вам в налаживании отношений с Вашим любимым человеком. Более того, сделает он это бескорыстно и не будет извлекать из создавшейся ситуации никакой пользы для себя. Вы можете гордиться: не всем так везет с друзьями!



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