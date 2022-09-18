Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:50, 18 сен 2022

День может складываться непросто, особенно для тех, кто не привык действовать в соответствии с заранее составленным планом. Могут появиться интересные идеи, но реализовать их немедленно едва ли удастся, нужно дождаться более подходящего момента. Старайтесь не спешить, принимайте взвешенные решения, советуйтесь с теми, кому доверяете.







Вторая половина дня будет удачнее первой: это более гармоничное и спокойное время, позволяющее восстановить силы. Будет возможность уделить внимание близким, заняться семейными делами.



Овен

Возникает много проблем. К счастью, представители знака достаточно настойчивы и уверены в себе, чтобы не сдаться, если что-то не получится с первого раза, не растеряться, если враг окажется сильнее, чем можно было подумать. Не рассчитывайте достичь цели проверенными методами: придется искать собственный путь.



Телец

Очень трудно поладить с окружающими: вам кажется, что вас не понимают и недооценивают, подозревают в чем-то и отстраняют от участия в важных делах. На самом же деле ничего подобного не происходит, просто вы слишком близко к сердцу принимаете мелкие происшествия и недоразумения, на которые в другие дни даже не обратили бы внимания.



Близнецы

Благоприятный день для умственной работы, размышления на интересные философские темы. Вероятен успех в учебе и научных изысканиях. Рекомендуется чтение серьезной литературы, а также другие занятия, способствующие расширению кругозора. Можно заводить знакомства, но исключительно с умными, эрудированными, хорошо образованными людьми. Это хороший день для общения с теми, чье мнение вам небезразлично.



Рак

День сложный, требующий внимания, осторожности и бдительности. Очень трудно не допустить ошибок и не совершить промахов. Трудно, но все-таки не невозможно, так что не теряйте надежды на благоприятный исход. Желательно сотрудничество – в кругу союзников и единомышленников вы чувствуете себя увереннее, да и помощь их оказывается очень кстати.



Лев

Начало дня отличается чрезвычайно благоприятным эмоциональным фоном. Можно воспользоваться этим, чтобы обдумать проблемы, волновавшие вас в последнее время – вы сможете взглянуть на них по-новому и найти решение. Кроме того, данный период чрезвычайно благоприятен для общения и новых знакомств.





Дева

Не беспокойтесь, что бы ни происходило на работе: события этого дня – буря в стакане воды, и больше ничего. Те, кто сегодня не скрывает своего недовольства вами, на самом деле не в силах создать вам какие-то проблемы. Более того, вскоре этим людям придется признать ваше превосходство.



Весы

Сегодня звезды не на вашей стороне, поэтому день может принести немало проблем. Легкомыслие, стремление приятно провести время, во что бы то ни стало добиться исполнения желаний толкают на опрометчивые поступки, о которых позже придется пожалеть. Многие Весы в этот день очень легко тратят деньги, в том числе — значительные суммы, которые пригодились бы для чего-то важного.



Скорпион

Вы знаете, что события дня, из-за которых переживают представители других знаков, не будут иметь серьезных последствий, а потому сохраняете хорошее настроение и оптимизм. На упреки в легкомыслии вы не реагируете, критику пропускаете мимо ушей; окружающим быстро становится ясно, что и воспитывать вас, и взывать к вашей совести бесполезно. Все, кто не в состоянии принять вас таким, какой вы есть, предпочитают просто держаться от вас подальше.



Стрелец

Велика вероятность проблем на работе, вам приходится заниматься совсем не теми делами, которые вы считаете важными. Сосредоточиться мешают многочисленные беспредметные разговоры, вас пытаются втянуть в свои интриги неприятные люди. Возможны ошибки в расчетах, неточности при оформлении документов.



Козерог

Ваша прямота обезоруживает недоброжелателей. Пока они замышляют интриги и строят козни, вы говорите то, что думаете, и делаете то, что считаете нужным. Такая тактика немедленно приносит плоды: вы получаете желаемое и завоевываете симпатии людей, которых уважаете. День особенно благоприятен для Козерогов, активно участвующих в общественной и политической жизни.



Водолей

Мелкие недоразумения, то и дело возникающие на работе, могут помешать вам реализовать какие-то давние замыслы или начать плодотворное сотрудничество с новыми партнерами. Возникают и разногласия с руководством; пустяковые поначалу, они с каждым часом становятся все серьезнее.









Рыбы

Очень плодотворно проходит первая половина дня. Если вам нужно решить какую-то задачу, беритесь за нее с самого утра. С течением времени возрастает склонность к праздности, и даже зная, что приложенные усилия принесут плоды, вы предпочтете не начинать действовать.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram