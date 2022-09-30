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Гороскоп на сегодня, 1 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:23, 30 сен 2022

Лучше не браться за масштабные дела и проекты, потому что довести начатое до конца сегодня будет гораздо труднее, чем кажется. К тому же часто придется отвлекаться на споры; причиной разногласий с близкими может стать любой пустяк. Старайтесь сохранять оптимизм, даже когда возникают трудности. В этом случае ваши шансы добиться успеха значительно возрастут.



Нужна разборчивость в общении. Сегодня многие тянутся к людям, от которых в другое время предпочли бы держаться подальше, поддаются обаянию опасных типов, проникаются симпатией к соблазнительным негодяям. Понятно, что это может привести к неприятностям, если вовремя не взяться за ум.

Овен
Для решения любых, даже самых незначительных проблем, придется приложить максимум энергии и потратить немало времени. Как бы вы старались действовать последовательно и в соответствии со здравым смыслом и интересами дела, суеты и путаницы не удастся избежать. Мелкие недоразумения отрицательно скажутся и на результатах вашей деятельности, и не только профессиональной. Возможны проблемы в отношениях с коллегами и старшими родственниками.

Телец
День связан с получением какого-то необычного (возможно, даже сверхъестественного) опыта. События, происходящие в вашей жизни, едва ли можно объяснить с позиций логики и здравого смысла. Самые впечатлительные представители знака почувствуют, что жизнь выходит из-под контроля, превращается в стремительный поток, влекущий куда-то.

Близнецы
Неплохой день для импровизаций, творческих поисков, необычных поступков. Вы принимаете нестандартные решения, но только в случаях, когда это действительно безопасно – тут интуиция вас не подводит. День подходит для деловых переговоров с иностранцами, встреч с друзьями, прибывшими издалека.

Рак
Преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно. Вы легко опережаете соперников, выходите победителем из острой конкурентной борьбы. В мелочах можно идти на уступки, но когда дело касается чего-то действительно важного, стоит проявить твердость – вы добьетесь своего.

Лев
Этот день очень благоприятен, вы добьетесь даже больших успехов, чем ожидали. Возможны новые открытия, удачные эксперименты. Творческий подход помогает вам в решении многих проблем, конкурентам остается лишь завидовать вашей богатой фантазии и широкому кругозору. Вам удается не только найти общий язык с деловыми партнерами, но и произвести на них неизгладимое впечатление.


Дева
Будьте осторожны: это день конфликтный, напряженный, неоднозначный. Многие Девы ссорятся с теми, кого искренне любят, надолго портят отношения, которыми дорожат. Представителям знака нелегко понять, почему их шутки кажутся окружающим обидными, а замечания – неуместными. Очень опасно обсуждать чужие дела; если вам известен секрет другого человека, держите язык за зубами: выдать его будет большой ошибкой.

Весы
Начало дня подходит для обсуждения деловых и личных проблем, проведения деловых переговоров. Однако уже к полудню усилится влияние негативных тенденций – а это значит, что от вас потребуются осторожность и предусмотрительность. Нежелательно менять работу, принимать решения, касающиеся финансов. День не подходит для переезда или начала ремонта.

Скорпион
Благоприятный день для общения, деловых и личных встреч, посещения светских мероприятий. Вы нравитесь людям, и они редко отвечают отказом на ваши просьбы. Подходящий день для проявления инициативы, предложения новых идей. Очень хорошо идут дела у тех, кто занимается коммерческой деятельностью, вероятность заключения выгодных сделок очень велика.

Стрелец
Желание что-то изменить в своей жизни появляется в самом начале дня и с каждым часом становится сильнее. Неудивительно, что многие Стрельцы совершают опрометчивые поступки. Возможно, вам и правда стоило бы избавиться от чего-то ненужного и устаревшего, но вы рискуете потерять и то, чем очень дорожите. Так что лучше не спешить.

Козерог
Никуда не спешите, даже если окружающие неустанно поторапливают вас – для того, чтобы принять правильное решение, выработать эффективную тактику или просто довести до конца начатое дело, вам нужно время. Могут появиться новые обязанности или возникнуть сложные задачи, а вот найти людей, к которым можно было бы обратиться за помощью или хотя бы советом, едва ли удастся.

Водолей
День складывается не слишком удачно, но открывает перед вами новые возможности. Важно суметь ими воспользоваться – к сожалению, это будет не так просто, как хотелось бы. Могут возникнуть финансовые проблемы, не исключено, что люди, на помощь которых вы рассчитывали, ответят отказом.



Рыбы
День проходит спокойно, и вас это вполне устраивает: ни покорять вершины, ни сражаться с недругами сегодня совсем не хочется. Можно позволить себе праздное времяпрепровождение, приятный отдых, в том числе – в компании людей, на которых вы стремитесь произвести благоприятное впечатление.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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