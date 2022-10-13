Любовный гороскоп на сегодня, 14 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:00, 13 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 14 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам покажется, что Ваш любимый человек недостаточно хорош для такого замечательного звания. Что ж, приведите себе все аргументы «за» и «против», расставьте все приоритеты, а потом забудьте про них и послушайте свое сердце. Оно-то и подскажет Вам единственно верное решение.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку захочется услышать от Вас какое-то одно, самое главное слово, которое Вы наверняка знаете, но почему-то при нём повторяете довольно редко. Ваша задача – это слово вспомнить и в нужный момент употребить. Эффект будет потрясающий!



Близнецы

Ничего не значащий разговор о погоде с незнакомым человеком может привести к весьма значительным последствиям. Поэтому прежде чем пожаловаться на холод, ветер или мерзкий дождь, выберите собеседника посимпатичнее и поприятнее. А вдруг пригодится?



Рак

Сегодня благоприятный день для гаданий. Откройте книгу на любой странице и прочитайте пятую строчку снизу. Она расскажет Вам о том, как будут развиваться отношения с Вашим любимым человеком. Впрочем, учебнику по матанализу, к примеру, это будет сделать сложновато.



Лев

Если сегодня Ваш любимый человек захочет строить глазки и любым другим способом кокетничать с представителями противоположного пола, не стоит это расценивать как попытку измены или желание найти Вам достойную замену. Просто этот день располагает к подобного рода занятиям.





Дева

Сегодня Вы узнаете о том, что Вашему любимому человеку что-то не нравится в Вашем поведении или характере, но он почему-то в течение довольно длительного времени не решался Вам об этом рассказать. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Еще не поздно все изменить.



Весы

В этот день Вам не стоит очень уж критически относиться к своему поведению и думать о том, как к нему отнесется Ваш любимый человек. В конце концов, он любит Вас и только Вас, а не тот образ, который Вы стараетесь ему преподнести. А если образ, то вам недолго осталось быть вместе.



Скорпион

Не стоит быть слишком мнительным и пугливым, даже если поведение Вашего любимого человека этим чувствам способствует. Не тратьте жизненную энергию на то, чтобы переживать. В худшем случае она Вам пригодится для того, чтобы пережить случившееся, но ничего плохого случиться не должно.



Стрелец

Стрельцам — существам осторожным — сегодня не рекомендуется выходить на улицу с 13 до 16 часов — есть немалый риск встретить того, кому задолжали накануне, а вернуть пока стесняетесь. Так что лучше не испытывайте судьбу и, следуя расположению небесных светил, побудьте под защитой родных стен.



Козерог

В этот день Вас могут заподозрить в измене. И даже привести несколько веских доказательств данного подозрения. Вам будет достаточно трудно противостоять железным аргументам Вашей половинки. Поэтому по дороге домой продумайте свое алиби и список возможных свидетелей.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется ни в чем Вас обвинять, даже если Вы действительно будете виноваты и будете заслуживать обиды или наказания. Что ж, пользуйтесь такой добротой со стороны Вашей половинки и не повторяйте собственных ошибок.









Рыбы

В этот день Вы будете чрезвычайно заняты. Настолько, что Ваш день будет расписан по часам и минутам, и любое внеплановое действие станет подобно настоящей катастрофе. Поэтому звёзды рекомендуют включить в Ваш план личную жизнь, иначе Ваш любимый человек вполне может решить, что он Вам больше не нужен.

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