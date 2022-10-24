Любовный гороскоп на сегодня, 25 октября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:13, 24 окт 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 25 октября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень важно осознавать, что и для Вас общение с ним что-то значит, что его чувства к Вам и заботы о Вас не напрасны и не направлены в бездушную пустоту. Сделайте все возможное для того, чтобы Ваша половинка почувствовала себя нужной Вам.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно Вы хотите ему сказать тем или иным Вашим действием или словом. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы Ваша загадочность его ни в коей мере не пугала, иначе общение может стать более чем затруднительным.



Близнецы

Сегодня Вам стоит вспомнить о том, какими были ваши первые свидания, что Вы чувствовали, когда впервые брали за руку Вашего любимого человека, когда впервые сказали ему, что любите его и почувствовали, что чувства Ваши сильны и взаимны. Может быть, стоит попробовать вернуть все это?



Рак

Сегодня у Вас на душе будет скрестись целая стая очень когтистых кошек, которые ни на секунду не дадут Вам порадоваться прелестям и радостям этой жизни. Скорее всего, виной тому будет странное поведение Вашего любимого человека, и Вашей задачей будет объяснить себе причину его действий.



Лев

Оказывается, Ваша задача на сегодня гораздо проще, чем Вы думали и ожидали. Ваша половинка раскроет Вам глаза на реальное положение вещей, и Вам очень захочется ее расцеловать за такие радостные новости. Не стоит отказывать себе в этом маленьком удовольствии. Да и ей будет приятно.





Дева

Посмотрите на Ваши отношения с любимым человеком со стороны, независимым взглядом. Все ли Вас устраивает как стороннего наблюдателя? Не хотелось бы что-нибудь подкорректировать или резко изменить? А теперь вернитесь на свое законное место внутри тандема. Вы по-прежнему хотите что-то менять?



Весы

Разрешите себе быть слабым рядом с Вашим любимым человеком. Можно даже слезу пустить, если есть такое желание. Ваша половинка Вас поймет, приласкает и сделает все возможное для того, чтобы Вам стало хорошо, тепло и уютно. В противном случае Вы можете себя запереть в высокую недоступную башню, откуда ей придется Вас спасать.



Скорпион

Сегодня Вам придется выбирать между любимым человеком и семьей, то есть родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы ни одна из сторон не была обижена, разочарована или разозлена.



Стрелец

Стрельцы могут пролить немало слез, считая, что их постигла несчастная любовь. Надеемся, Вы окажетесь среди тех, кто сумеет справиться с этой глупостью и направить свое печальное настроение на что-нибудь полезное. Напишете несколько сонетов на ночь глядя, например. А что касается разбитого сердца, вот увидите — уже завтра с ним все будет в полном порядке.



Козерог

Сегодня Вы поймете, что не можете требовать от Вашего любимого человека того, что обычно требовали ото всех остальных представителей противоположного пола, наделенных этим статусом. Так ли это хорошо? И не надеваете ли Вы розовые очки, которые однажды вполне могут разбиться?



Водолей

Сегодня Вы рискуете с Вашим любимым человеком засидеться допоздна за разговорами. Приятным ли они будут, сказать трудно даже звездам, однако прервать его ради нескольких часов сна будет задачей не из легких. Сила воли Вам явно пригодится.









Рыбы

Сегодня некоторые слова Вашего любимого человека Вас довольно серьезно напугают. Возможно, в них и впрямь скрыта тайная угроза для Вас, а может быть, это не более чем плод Вашей расшалившейся фантазии. В любом случае, с осторожностью отнеситесь к сделанным выводам.

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