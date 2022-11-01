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Любовный гороскоп на сегодня, 2 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 2 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:08, 01 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 2 ноября 2022 года, по знакам зодиака

Овен
Сегодня Вы можете встретить свою судьбу в кафе. Оденьтесь поэффектнее, сядьте у окна с чашечкой любимого напитка и книгой или газеткой. Скорее всего, к Вам подойдет некто и спросит, можно ли сесть с Вами рядом. Присмотритесь к нему: а вдруг он и есть тот, кого Вы ждали всю жизнь?



Телец
Сегодня Ваша половинка будет напоминать старую, заезженную пластинку, ибо каждую мысль Вы от нее услышите минимум дважды. Реагируйте на это занудство соответственно: тоже станьте заезженной пластинкой. Это позволит вам во всяком случае понимать друг друга и, если и раздражаться, то одновременно.

Близнецы
Поступайте так, как считаете нужным, никого не слушая. Точнее, выслушать все же стоит, особенно Вашего любимого человека, потому что в противном случае на Вас и обидеться могут. Но вот решение принимайте самостоятельно и автономно от каких бы то ни было советов.

Рак
Сегодня Ваш любимый человек будет излучать повышенное количество положительных эмоций, тепла, света и радости. Так что Вам не понадобится ни солнца, ни лампочки, ни обогревателя — все это будет в живом виде ходить рядом с Вами, смеяться, улыбаться.

Лев
Сегодня Вы с ностальгией будете вспоминать Ваши былые отношения. Вот Ваш прежний любимый человек себе точно бы не позволил того, что будет себе в этот день позволять нынешний. Может быть, потому что Вы ему так много не позволяли? Пришла пора стукнуть кулаком по столу?


Дева
Сегодня Вы будете склонны к тому, чтобы отыграться на Вашем любимом человеке за всю ту душевную боль, которую он Вам когда-либо причинил или хотел причинить. Впрочем, принесет ли Вам радость подобное отмщение? Не будет ли Вам потом мучительно больно и стыдно за то, что Вы сделали?

Весы
Сегодня Ваш любимый человек покажется Вам очень хрупким и ранимым, и Вам очень захочется о нем позаботиться как следует, защитить его от всех потенциальных бед и невзгод, заслонить от опасностей. Главное, не перестараться в этом нелегком деле и не стать навязчивым.

Скорпион
Звезды рекомендуют Вам и Вашему любимому человеку в этот день хотя бы полчаса посвятить воспоминаниям о прошедших трех месяцах. Что было хорошо, а что не очень? Какие выводы Вы из всего этого сделали? Куда Вам идти дальше с приобретенным багажом опыта и знаний? И, главное, идти ли вместе?

Стрелец
Сегодня звезды рекомендуют Вам одеться как можно более ярко и празднично, и по возможности провести ночь в огромной компании. Среди гостей наверняка найдется представитель противоположного пола, который обратит на Вас внимание и попробует подобраться поближе к Вашему сердцу.

Козерог
Семейным Козерогам сегодня противопоказано заниматься рутинными домашними делами. Хуже всего в этой ситуации придется семьям, состоящим исключительно из Козерогов. Хотя — это как посмотреть — вместе плюнуть на работу и отправиться развлекаться — это же чудесно. А грязная посуда — она подождёт.

Водолей
На самом деле Ваша ситуация куда сложнее, чем Вам кажется. Вы, возможно, сами не осознаете, в какие дебри заведет Вас сегодня Ваше любопытство и насколько Ваша логика будет отличаться от общепринятой или хотя бы Вашей обычной. Постарайтесь держать себя в руках, а ситуацию – под контролем.



Рыбы
В этот день Вы будете без конца гадать, любит Вас Ваш любимый человек или все же нет. Звезды рекомендуют не гадать, не мучить судьбу бессмысленными вопросами, а правильно сформулировать их для Вашего любимого человека. Из его ответа можно будет сделать куда больше правильных выводов.

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Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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