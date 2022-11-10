Любовный гороскоп на сегодня, 11 ноября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:40, 10 ноя 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 11 ноября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек поведет себя непривычно и неожиданно. Вам только и останется, что удивляться, откуда что взялось и как теперь смириться с его поведением. Или, может быть, оно Вам понравится настолько, что Вы влюбитесь в него окончательно и бесповоротно.







Телец

Сегодня любовь для Вас не будет стоять на первом месте. Хорошо, если в списке Ваших ценностей она попадет в первый десяток. Увы, Вашему любимому человеку придется с этим смириться: изменить что-либо он будет не в силах. Однако постарайтесь быть к нему повнимательнее — живой человек все-таки.



Близнецы

Вспомните про ежика и медвежонка, которые так любили по ночам сидеть и считать звезды: один справа от трубы, другой слева. Займитесь этим и вы. Звездное небо очень успокаивает, сближает и настраивает на романтичные мысли о прекрасном. Для этой цели даже поход в Планетарий подойдет.



Рак

Сегодня, очевидно, дружеские отношения могут выйти на другой, более высокий уровень. Хороший день для того, чтобы сходить вместе на выставку авангардного искусства или на концерт классической музыки. Даже если вы с трудом отличаете Шишкина от Рембрандта, новые впечатления укрепят ваш союз.



Лев

Сегодня проявите мягкость и добросердечие. Будьте покладисты, соглашайтесь во всем с Вашим любимым человеком. Увы, спорить, ставить палки в колеса и вообще препятствовать ему каким-либо образом в достижении его цели в этот день будет бесполезно. Вздохните и потерпите.





Дева

Девам сегодня благоприятствует Фортуна — семейная идиллия не будет нарушена почти ничем. Все будут довольны и чем-то заняты. Однако если Вы не совсем уверены в разумности членов своей семьи, не оставляйте их без присмотра — как бы чего не натворили.



Весы

Сегодня Вы поймете, что Вам нужно как можно больше времени проводить с Вашим любимым человеком. Однако он может придерживаться иного мнения на этот счет, поэтому прежде чем назначить ему десять свиданий на один день, взгляните на ситуацию с его точки зрения.



Скорпион

Будьте аккуратны! Вполне возможно, что сегодня, когда Вы откроете дверь, за ним притаится самое настоящее счастье. Поэтому прежде чем протянуть руку к дверной ручке, улыбнитесь и настройтесь на лучшее. И тогда это лучшее улыбнется Вам через порог и, вытерев аккуратно ноги, войдет в Вашу жизнь.



Стрелец

Сегодня Вы узнаете, что Ваш любимый человек не столь оригинален в своих идеях, высказываниях или мнениях, как Вам казалось все это время. Оказывается, все это кто-то уже думал, говорил или писал до него. Впрочем, от этого его мысли менее интересными не стали!



Козерог

Сегодняшний день может стать для Вас приятным исключением из правил: Ваш любимый человек будет вести себя нетипично и крайне удивительно. Он никогда, к сожалению, себя с Вами так не вёл, и единственным Вашим желанием будет, чтобы этот день не заканчивался как можно дольше.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто расставаться с какой-то мечтой, касающейся Ваших с ним отношений и теперь-то точно несбыточной. Постарайтесь подсунуть ему взамен утерянной новую мечту, еще более заманчивую, но чуть более реалистичную.









Рыбы

Если отношения с любимым человеком прочны и серьезны, сегодня можно подумать о том, чтобы сделать с ним вместе следующий шаг. Например, узаконить вашу любовь с помощью двух колец и штампа в паспорте. Или увеличить вашу маленькую семью еще на одного, совсем маленького, человечка.

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