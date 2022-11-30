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Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:42, 30 ноя 2022

Этот день сложится неплохо для людей, умеющих не только признавать свои ошибки, но и признаваться в них. Правильный подход и здоровая самокритика помогут наладить деловые отношения, начать перспективное сотрудничество. Чем больше серьезности вы проявляете и чем более сложные вопросы решаете самостоятельно, тем сильнее будет влияние позитивных тенденций. У людей, склонных во всем полагаться на других, шансов добиться успеха гораздо меньше.



К сожалению, с точки зрения личных отношений это день не самый благоприятный: мало кто способен сегодня проявить деликатность и такт по отношению к близким людям.

Овен
Нужно быть осторожнее, этот день не лишен проблем и трудностей. Вы очень близко к сердцу принимаете любые мелочи, реагируете чрезвычайно остро, если хоть что-то идет не так. Вы даже не пытаетесь избежать конфликтов – если они все же не возникают, то только благодаря усилиям окружающих.

Телец
Этот день подходит для заключения крупных сделок и обещает успех в коммерческой деятельности. Плодотворно сотрудничество с женщинами, вы прекрасно ладите с представительницами прекрасного пола. Можно организовать какие-то неформальные мероприятия для коллег, это позитивно скажется на отношениях.

Близнецы
Ваши шансы на успех весьма велики. Дело за малым – выяснить, в какой именно области вы сможете одержать важные победы. Не исключено, что правильный выбор вы сможете сделать только после нескольких неудачных попыток. Они, впрочем, вас не огорчают и не расхолаживают.

Рак
Очень нервный, напряженный, утомительный день. К тому же он весьма противоречив, поэтому и ваше настроение, и взгляды, и даже планы на жизнь (пусть даже краткосрочные) будут часто меняться. Ваша непоследовательность и озадачивает, и раздражает окружающих; старайтесь спокойно реагировать на критические замечания.

Лев
Стоит обратить внимание на отношения с родителями: если в этот день возникнут недоразумения, наладить отношения будет непросто. Возможны ссоры из-за общего имущества, запланированных покупок. С другой стороны, при правильном поведении именно в этот день можно получить родственников.


Дева
Вам будет нелегко: придется искать ответы на разные вопросы, помогать окружающим, решать проблемы, возникшие не по вашей вине. Но хуже всего то, что деятельность ваша оказывается на редкость непродуктивной; вы сами это видите и с головой погружаетесь в самокритику.

Весы
Будет очень много бумажной работы – скучной, однообразной, требующей внимания. Сосредоточиться трудно: коллеги постоянно отвлекают вас. К тому же ваше настроение не назовешь серьезным, вы с удовольствием участвуете в разговорах, не скупитесь на шутки.

Скорпион
Этот день очень благоприятен. Срочно возьмитесь за что-нибудь значительное и важное – звезды утверждают, что справитесь вы с этим просто блестяще. Можно сосредоточиться на работе, а можно посвятить день решению личных проблем, все зависит только от ваших приоритетов; в любом случае вы получите то, к чему стремитесь.

Стрелец
Все, что вы делаете, вам не нравится. Все, что делают другие, не нравится вам еще больше. Этот день ознаменуется многочисленными приступами беспричинной раздражительности, опрометчивыми и откровенно глупыми поступками. Но по-настоящему серьезных проблем не возникает: от них вас заботливо и терпеливо оберегают близкие люди.

Козерог
Не спорьте с теми, кто сильнее вас, и с собой не спорьте тоже – это день, когда именно желание сохранить мир и избежать конфликтов становится особенно важным. Отложите решение и обсуждение серьезных вопросов, позвольте себе расслабиться и праздно провести время; сейчас вам это действительно нужно.

Водолей
Делайте то, что задумали, как бы ни складывались обстоятельства и что бы ни говорили окружающие. Менять планы не следует, а вот новых союзников поискать можно – они, скорее всего, будут лучше прежних. Вероятны неожиданные открытия, получение очень ценной деловой информации. Большой успех и прибыль ожидают тех, кто трудится в сфере финансов.



Рыбы
Для вас этот день будет непростым. Сегодня придется признать, что многие усилия, приложенные вами для достижения цели, были напрасными, а надеждам, увы, не суждено сбыться. Нужно проявить не только упорство и целеустремленность, но и мудрость и самообладание. Шанс одержать верх над негативными тенденциями у вас есть.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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