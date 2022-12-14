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Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:44, 14 дек 2022

День требует хорошо продуманных решений. Очень важно смотреть на вещи реально. И необоснованный оптимизм, и беспричинный пессимизм сегодня одинаково опасны. Поэтому не выдавайте желаемое за действительное и безжалостно гоните прочь все мрачные мысли. Будет шанс получить полезную информацию или научиться чему-то, что вскоре пригодится. Но для этого вы должны быть очень настойчивы; знания не даются легко.



Важной будет поддержка близких. Не вводите в заблуждение тех, кто вам дорог, старайтесь сохранять с такими людьми искренние доверительные отношения.

Овен
У вас есть шанс добиться успеха. Ваши достижения во многом объясняются тем, что вы не стесняетесь использовать других людей в своих интересах. Часто вы жестко настаиваете на своем, и окружающие просто вынуждены пойти на уступки. Кто-то может затаить обиду.

Телец
Значительная часть этого дня будет посвящена несложным, но все же утомительным делам. Старайтесь избегать серьезных физических нагрузок – они могут негативно сказаться на вашем самочувствии. Кроме того, этот день требует особенной разборчивости в еде, поскольку вероятность отравлений и аллергических реакций очень велика.

Близнецы
Благоприятный день для общения и сотрудничества. Вы способны договориться с кем угодно, в любой ситуации найти нужные слова. Можно найти новых союзников и помощников, однако следует иметь в виду, что именно от вас они будут ждать проявления лидерских качеств, вдохновения и поддержки.

Рак
Хотя день складывается удачно, многие представители знака пребывают не в лучшем настроении, потому что слишком заняты решением ранее возникших проблем. Сегодня в таких размышлениях толку нет: пока вы не располагаете информацией, которая поможет найти выход из сложившейся ситуации. Так что постарайтесь расслабиться и настроиться на позитивный лад.

Лев
Стоит сосредоточиться на работе: этот день обещает значительные профессиональные успехи, возможно проявление по службе. Вам будет нетрудно найти союзников, причем большинство из них готово работать «за идею» и не слишком интересуется возможным материальным вознаграждением. День подходит для решения юридических вопросов; можно подписывать важные документы.


Дева
Подходящий день для решения любых профессиональных задач, даже самых трудных. Сколь бы сложной ни была ситуация, вам удается разобраться, что к чему, и понять, как следует действовать, чтобы добиться наилучшего результата. Самые мудрые из окружающих следуют вашему примеру и руководствуются вашими советами; тех, кто этого не делает, можно только пожалеть.

Весы
Все цели кажутся достижимыми. Представители знака склонны переоценивать свои силы, в одиночку браться за сложные дела, отказываться от помощи, которую предлагают окружающие. Между тем, совместные действия оказались бы куда более эффективными. Любые дела, которыми вы занимаетесь вместе с любимым человеком, помогают укрепить отношения.

Скорпион
Высока деловая активность, вы трудитесь гораздо плодотворнее (и с большим удовольствием), чем представители других знаков Зодиака. Приветствуется проявление инициативы как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Найти единомышленников нетрудно; люди, которым вы когда-то оказали услуги, с удовольствием окажут вам помощь.

Стрелец
К окружающим вы очень требовательны, а вот к себе – бесконечно снисходительны, именно это и приводит к конфликтам. Бестактные высказывания, неуместные замечания делают вас не слишком приятным собеседником; люди предпочитают держаться от вас подальше, а вы страдаете от одиночества. Попробуйте скорректировать собственное поведение, и вы заметите, как меняется ситуация.

Козерог
Уверенно идите к поставленной цели, избегая соблазнов и не поддаваясь на провокации. Серьезность хороша во всем; именно благодаря ей вы сможете одержать верх над конкурентами и обезоружить недоброжелателей. Откажитесь от контактов с сомнительными особами, имейте дело только с теми, кто уже доказал свою преданность и лояльность.

Водолей
Не делайте ничего особенного – окружающие все сделают за вас. Просто будьте собой, ведите себя естественно: в этом случае перед вашим обаянием никто не сможет устоять. Отлично проходят деловые встречи, можно добиться очень выгодных условий сотрудничества. Сделки, которые заключают в этот день Водолеи, на первый взгляд кажутся сомнительными, но приносят значительную прибыль.



Рыбы
Вы не боитесь трудностей и с блеском преодолеваете преграды, возникающие на пути. Помогает в этом острая интуиция – благодаря ей вы находите самые короткие пути к цели. Этот день можно использовать для укрепления деловых отношений. Удается найти общий язык даже с теми, с кем вы долго не ладили.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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