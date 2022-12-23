Любовный гороскоп на сегодня, 24 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

21:42, 23 дек 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 24 декабря 2022 года по знакам зодиака



Овен

Если погода позволит, звезды рекомендуют в этот день Вам и Вашему любимому человеку ненадолго впасть в детство. Как именно вы будете это делать – не суть важно. Но развлекаться явно следует на улице, дома Вы вряд ли сможете заставить себя забыть, что Вы давно уж не ребенок.







Телец

Представителей Вашего знака Зодиака женского пола сегодня, очевидно, потянет на покупки украшений и всевозможных женских штучек. Однако не слишком сильно опустошайте свой бумажник — легкомысленно потраченные деньги в ближайшее время окажутся необходимы для совсем других нужд.



Близнецы

В этот день Вы можете оказаться в роли исповедника. Вряд ли стоит пытаться избежать этой участи, напротив — всячески поощряйте желание ближнего излить Вам душу. Это сделает Вас еще ближе.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет поверить в то, что Вы не обманываете его ни в чем. Что Вы с ним абсолютно искренни и полностью перед ним открыты. Постарайтесь каким-то образом это доказать, иначе Вы можете потерять его доверие очень надолго.



Лев

Сегодня Вам стоит помнить о том, что Вы у себя единственный, поэтому если Вы себя любить не будете – никто Вас любить не будет. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не позволить Вашему любимому человеку в той или иной форме ущемлять Ваши права и свободы.





Дева

Будьте внимательны к тому, что Вам говорит Ваш любимый человек. Не потому что он скажет что-либо принципиально важное, а потому что однажды Вы вспомните эти слова, к месту и вовремя, чем его приятно удивите. Людям всегда нравится, когда их цитируют.



Весы

В этот день попытайтесь вместе с Вашим любимым человеком решить какую-нибудь задачу. Неважно, будете вы вместе разгадывать кроссворды или рассматривать предложения по страхованию вашего имущества. Главное, чтобы в итоге у вас все получилось именно так, как хотите этого вы.



Скорпион

Сегодня Вам стоит наконец разобраться в своих чувствах и решить наверняка, любите Вы этого человека или же нет. И что Вам делать впоследствии и с чувствами, и с человеком — тоже не самый простой вопрос и не самое однозначное решение. Впрочем, при небольшом усилии воли у Вас это получится.



Стрелец

Сегодня стоит как можно больше времени уделить Вашему любимому человеку. Ему просто необходимы будут Ваши внимание, ласка и забота. Придется Вам побыть добрым родителем, Ангелом-Хранителем и плакательной жилеткой в едином лице. «Растроение личности» – это, оказывается, не так страшно.



Козерог

Сегодня из Вашей жизни уйдет что-то хорошее. Или кто-то хороший. Не грустите и не теряйте надежду: с наступлением следующего дня кардинальные перемены Вас не ожидают. Во всяком случае, сразу. Поэтому не стоит таким трагичным взором смотреть на Вашего любимого человека: что бы ни случилось, он в завтрашний день войдет вместе с Вами. Во всяком случае, в Вашем сердце точно.



Водолей

Сегодня Вы почувствуете себя маленьким первоклассником с огромным букетом и, если Вы девочка, еще и с бантом. Все будет страшно и непривычно. Тем не менее, впечатления от всего этого безобразия останутся самые замечательные. Поэтому если давно хотите сделать важный шаг в отношениях, делайте сегодня — не пожалеете.









Рыбы

Сегодня замечательный день для мимолетных знакомств. Они не приведут ни к каким последствиям в Вашей личной жизни, зато исправят несколько испортившееся настроение и станут темой для интересного вечернего рассказа за семейным ужином. Главное – не пропустите интересного человека!

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram