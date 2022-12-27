Гороскоп на сегодня, 28 декабря 2022 года, для всех знаков зодиака

22:32, 27 дек 2022

Очень благоприятный день, полный новых возможностей. Особенно хорошо он складывается для тех, кто в любых обстоятельствах старается идти вперед и не останавливаться на достигнутом. Такие люди смогут добиться настоящего прорыва в делах. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Будет шанс спокойно обсудить накопившиеся проблемы, найти их решение.







Стоит прислушиваться к интуиции: именно благодаря ее подсказкам удастся избежать многих ошибок, сделать именно то, чего требует ситуация. А вот советы окружающих, скорее всего, будут бесполезны.



Овен

Пришло время принять непростое решение; откладывать больше нельзя, взвешивать «за» и «против» некогда. Конечно, вы можете воспользоваться чьим-то советом, но позже об этом наверняка придется пожалеть. Возможны финансовые трудности, есть риск потери значительной суммы.



Телец

Влияние положительных тенденций будет сильным, только в начале дня возможны некоторые трудности. Связаны они будут, в первую очередь, с вашим настроением – оно нестабильно, может испортиться из-за любого пустяка. К тому же вы очень подозрительны и часто ищете второе дно там, где и первого-то толком нет.



Близнецы

Дел у вас будет гораздо больше, чем хотелось бы; возможность немного отдохнуть представится только во второй половине дня. Вы успеваете сделать все, что запланировали, и еще немножко, но это дается нелегко. День благоприятен с финансовой точки зрения, вероятны крупные денежные поступления. Некоторым представителям знака удастся добиться повышения зарплаты.



Рак

В этот день звезды вас не раз порадуют. Будет много удачных совпадений, приятных неожиданностей. Говорить о серьезных победах пока рановато, но их отсутствие не испортит вам настроения. Очень хорошо этот день подходит для любой творческой работы. Вам удается находить нестандартные решения, оригинальные идеи посещают вас чаще обычного.



Лев

Общаться, работать с людьми вам нравится гораздо больше, чем иметь дело с документами и расчетами. Там, где нужны точность и аккуратность, вы совершаете ошибки, которые могут повлечь за собой крайне неприятные последствия. А вот в делах, требующих творческого подхода, вам нет равных – тут вас ведет интуиция, и подсказки ее безошибочны.





Дева

Хороший день. Деловое чутье Дев очень остро, представители знака заключают выгодные сделки, находят людей, сотрудничество с которым будет перспективным, делают удачные покупки. Есть шанс научиться чему-то новому и полезному. Правда, наставником вашим будет человек, не слишком приятный в общении, но это не помешает вам получить нужные знания и навыки.



Весы

Кое-каких трудностей день не лишен, но и успехов можно добиться – если правильно расставить приоритеты и найти союзников, на которых можно положиться. Весам, которые предпочтут действовать самостоятельно, придется очень трудно: они будут преодолевать одну преграду за другой, и к концу дня совершенно выбьются из сил.



Скорпион

Первая половина будет сложной для общения. Зато для самостоятельной работы это время отлично подходит. Возможно получение денег; решение о том, как их потратить, принимайте самостоятельно – тут советы вам ни к чему. Возможно начало служебного романа, который принесет массу волнений и забот, но на позитивные эмоции будет щедрым.



Стрелец

Очень хороший день для далеких поездок, смены обстановки. Новые впечатления обещают быть приятными. Этот день подходит для получения, распространения и использования важной информации. Можно заниматься расчетами, оформлением документов, долгосрочным планированием, решением юридических вопросов.



Козерог

Возникает масса проблем, требующих решения, вам трудно сохранять спокойствие. К тому же не удается следовать ранее составленному плану, вас раздражает необходимость постоянно отвлекаться от намеченных дел. Нежелательны контакты с влиятельными людьми, представителями органов власти. Не рекомендуется посещение светских мероприятий.



Водолей

Благоприятный день, отлично подходящий для реализации смелых замыслов или воплощения в жизнь давней мечты. Вы легко завязываете знакомства, отлично ладите и с теми, кого видите впервые, и с теми, кого хорошо знаете. На недостаток комплиментов и знаков внимания жаловаться не приходится.









Рыбы

Недоразумение, неудачное совпадение может помешать плодотворной работе. Вы очень остро реагируете на мелочи, порой начинаете паниковать из-за пустяков. Успокоившись, вы поймете, как следует действовать, как вести себя с коллегами, чтобы отношения с ними стали более комфортными.

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